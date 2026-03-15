ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଏହି 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ

ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ନିଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କଣ ?

common habits that ruin your sleep cycle
ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଏହି 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 15, 2026 at 4:43 PM IST

ଗଭୀର ଓ ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଯେତେ ଜରୁରୀ ସେତିକି ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଜିକାଲିର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଭୂଲ କରିଥାଉ ଯାହା ଆମର ନିଦ୍ରା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଏହା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ନିଦ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।

ଫଳ ସ୍ବରୁପ ଆମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବା ପରେ ହାଲିଆ ଓ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ଆପଣ ବି ଏହି ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି? ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଭୂଲ ଶୋଇବା ଆଗରୁ କରୁଛନ୍ତି କି? ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଏହି 5ଟି ଭୂଲ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ସମୟ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଭୂଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର:
ଆଜିକାଲି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି । କେବଳ ଫୋନ ନୁହେଁ କେତକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମ କରୁଥିବା ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଉପଦାନର ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ପକାଇଥାଏ । ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମ ଆଖି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡିଥାଏ । ଏହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଲର୍ଟ ରଖିବା ସହିତ ଶୋଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବାଧା ପକାଇଥାଏ ।

ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଭାରୀ ଭୋଜନ କରିବା:
ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଅଧିକ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ତେଲ ମସାଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ । ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ରାତିରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ।

କ୍ୟାଫିନ୍ ଓ ନିକୋଟିନର ବ୍ୟବହାର:
କିଛି ଲୋକ ରାତିରେ ଚା ଓ କଫି ଆରାମପାଇଁ ପିଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଶରୀରକୁ ଆରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀର ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ । ଚା ଓ କଫିର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଗୁଟଖା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ଶୟନର ସଠିକ ସମୟଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଭାବ:
ଆମ ଶରୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ସର୍କେଡିଆନ୍ ରିଦମ୍ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ରିଦମ୍ କୁହାଯାଏ । ଆପଣ ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇ ରାତି 2ଟା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଶରୀରର ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୋଇବା ଓ ଉଠିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ରୋଗ ଦେଖା ଦିଏ ।

ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା:
ରାତିରେ ଶୋଇବାଆଗରୁ ଆଗାମୀ ଦିନର କାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବା । କାମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆଦି ଯଧି ଆପଣଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଆସିବା କାଠିକର ପାଠ । ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୋଡରେ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ଆରାମ ଦାୟକ ନିଦ୍ରା ପାଇବାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ।

Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3634295/

Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।

