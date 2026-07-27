ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ! ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ
ବର୍ଷା ଦିନରେ ରୋଗରେ ପଡିଥାନ୍ତି ଶିଶୁ । କିପରି ନେବେ ଯତ୍ନ । ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ ।
Published : July 27, 2026 at 4:19 PM IST
ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଜ୍ବର, ଡାଇରିଆ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ମାଲେରିଆରେ ପୀଡିତଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ । ଜମି ରହିଥିବା ପାଣି, ପାଗରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କାରଣରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ ଓ ମଶାମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି, ଚର୍ତୁପାର୍ଶ୍ବ ସଫାସୁତୁରା, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏସବୁ ରୋଗ ହେବାରୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ।
ଛୋଟ ଶିଶୁ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଥାନ୍ତି ?
5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହେଉଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବା, ବାହାରେ ଖେଳିବା ପସନ୍ଦ । ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ । ଡେଙ୍ଗୁ, ମାଲେରିଆ, ଚିକନଗୁନିଆ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଡାଇରିଆ, ଟାଇଫଏଡ, ପୋଲିଓ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ, ହାତ-ପାଦରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଥାଏ ।
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶିଶୁ ରୋଗରେ ପଡିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି । ଡାକ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫୁଟା ପାଣି କିମ୍ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପାଇପରୁ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଶନିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଦୀପାଲି ବାଘ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ବାପା ମା’ଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ପରିବା ଧୋଇବା ବେଳେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଆହୁରି ଭଲ । ବର୍ଷା ଦିନେ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।
ଏସବୁ ଖାଇବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ:
ରାସ୍ତାରେ କଟା ହୋଇ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଅମରାବତୀର ଫିଜିସିଆନ ଡା. ଅରୁଣ ମାଣ୍ଢେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା କଥା ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସହଜରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହା ବଦଳରେ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘୋଳଦହି, ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଛ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ।
ଛଣାଛଣି ନୁହେଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ:
ବର୍ଷା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ଘରେ ପକୁଡି ଛଣା ହୁଏ । ଛଣାଛଣି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରୋଫେସର ବାଘଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପିଲାଙ୍କ ସତେଜ, ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ 4ଟି ଜରୁରୀ ପୋଷକତତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ସି
- ହାଡକୁ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ଡି
- ରକ୍ତହୀନତା ନହେବା ପାଇଁ ଆଇରନ
- ଖାଦ୍ୟରେ ଜିଙ୍କ
ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନଚେତ୍ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଅମରାବତୀର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଢରିକରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଟାଇଫଏଡ, ରୋଟା ଭାଇରସ ଭଳି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିକା ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ । ତେବେ କେବଳ ଟିକା ନେବା ଯତେଷ୍ଠ ନୁହେଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି-ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ ଏ, ବି, ସି ଓ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ ।
ନିଦ ଶରୀର ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ଅଟେ:
ବାପା ମା’ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନିଦ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇର କାମା ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ତୁଷାର ପଲବେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ନିଦରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ । ଭଲ ନିଦ୍ରା ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ସଂକ୍ରମଣକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍ ?
ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି
- ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବଳ ଜ୍ବର ହେବା
- ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେବା
- କାଶ ନକମିବା
- ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା
- ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା
- ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ଲକ୍ଷଣ
ନିଜ ମନମୁତାବକ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ବର୍ଷା ଦିନେ କଣ କରିବେ ବାପା ମା’ ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ..
- ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ
- ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ
- ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାକଡରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ, ଭିଟାମିନ ସି,ଡି, ଜିଙ୍କ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ ଭରପୂର ଥିବ
- ପ୍ରତିଦିନ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ
- ଟୀକାକରଣ କରାନ୍ତୁ
- ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ବର୍ଷାକୁ ରୋକି ହେବନି କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶୈଶବ ଛଡା ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ବାପା ମା’ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।