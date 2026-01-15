ETV Bharat / health

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କିପରି ହୁଏ ? ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...

ବିଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା କ’ଣ ? ଏପରି କହିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ
CERVICAL CANCER (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କର୍କଟ ରୋଗ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ । ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି । ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁସଫୁସ୍ ଏବଂ ମୁଖ କର୍କଟ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତନ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଫଳରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଆଉ କେବଳ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଗ ନୁହେଁ । ଏହା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଲଟିଛି । ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକ୍ରମଣ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ବିନା ଧିରେ ଧିରେ ବିକଶିତ ହୁଏ । ଯଦି ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ।

WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି, ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV), ଏକ ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ଭାଇରସ୍ । ଜାନୁଆରୀକୁ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ସଚେତନତା ମାସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ । ଏହାସହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଏହି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ? କେଉଁ ବୟସରେ ଏହା କରାଯିବା ଉଚିତ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କିପରି ହୁଏ ?

ଜାତୀୟ କର୍କଟ ସଂସ୍ଥାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ହେଉଛି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଏହା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ଯୌନ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଟିକା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ । ଥରେ ଭାଇରସ୍ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏହାକୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ 15-20 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ । ତେଣୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା (Pap smear) କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା (Pap smear) କ’ଣ ?

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗର୍ଭାଶୟରୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନମୁନା ନିଆଯାଇ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କର୍କଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ । ଏହା ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ?

  • ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ
  • ଯୌନକ୍ରିୟା ପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ଋତୁସ୍ରାବରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି
  • ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
  • ଯୌନକ୍ରିୟା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା
  • ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
  • ବାରମ୍ବାର ଫୁଲିବା
  • ଥକ୍କାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଡାଇରିଆ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା । ଗର୍ଭାଶୟରୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ତା’ପରେ ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଉପସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ପେଲଭିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବାୟୋପସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ।

କର୍କଟ ରୋଗକୁ କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ?

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଟିକା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ । 9ରୁ 26 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ HPV ଟିକା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)

