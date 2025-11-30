ETV Bharat / health

ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ଅଧିକ କେଶ ଝଡ଼େ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

CAUSES OF HAIR LOSS IN WINTER
ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି କେଶ ଝଡ଼େ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତଦିନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶର ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଶୀତଦିନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ତେବେ କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଦିନେ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ କ'ଣ ?

ଡାକ୍ତର ଶ୍ୱେତା ଶାହଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆଜିକାଲି କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି, ଯାହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ତଥାପି ଯଦି ଶୀତଦିନେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଶୀଘ୍ର ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...

ଶୀତଦିନେ କେଶ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଝଡ଼େ?

ଶୁଷ୍କ ମୁଣ୍ଡ: ଶୀତଦିନର ଶୁଷ୍କ ପବନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଚର୍ମକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହୁଏ। ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କେଶ ଝଡ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଲଗାଇବା: ଅନେକ ଲୋକ ଶୀତଦିନେ ଶୁଷ୍କତା କମାଇବା ପାଇଁ କେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଲଗାଇ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଲଗାଇ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସର୍ବଦା ସାମ୍ପୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।

ଗରମ ପୋଷାକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ: ଶୀତଦିନେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋଟା ମୋଟା କମ୍ବଳରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛେ । ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଗରମ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁ, ଯାହା ଆମ କେଶ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଯେ କେଶ ଶୁଷ୍କ, କୁଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଏକ ନରମ କପଡା ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଏକ ସିଲ୍କ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ।

ଭିଟାମିନ୍ ଡି' ଅଭାବ: ଶୀତଦିନେ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି' ଅଭାବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ କମିଯାଏ। ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଶୀତଦିନେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଶୀଘ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ।

କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରତିଦିନ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଝଡ଼ିଯାଏ । ଆମର କେଶ ପ୍ରବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ୟୁଭି କିରଣ, ଚାପ, ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଚୁଟି ପଡ଼ିବା, କେଶ ପତଳା ହେବା, ବିଭାଜିତ ହେବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ କେଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେଶ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ରାତାରାତି ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କେଶ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ।

(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)

