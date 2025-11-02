ETV Bharat / health

ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ !

ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?

MENTAL ILLNESS CAUSES
MENTAL ILLNESS CAUSES (Getty Iamge)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 9:31 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ । ଯାହା କେବଳ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ହେଲେ ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ନିଦ୍ରା ଅଭାବ: ପ୍ରତିଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ନଚେତ୍ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ: ଏକାଥରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କର୍ଟିସୋଲ ହରମୋନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଯାହା ନ୍ୟୁରନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ।

ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ: ଜଙ୍କଫୁଡ୍, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଚିନିର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ବି ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଅଭାବ: ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ।

ଜଳ ଅଭାବ: ଶରୀରେ ଜଳ ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ମସ୍ତିଷ୍କର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।

ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବା: ହେଡଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାତାର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶ୍ରବଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏକାକୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇବା : ଜଳଖିଆ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଜଳଖିଆ ଛାଡ଼ିବା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ।

ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ: ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ସ୍ମୃତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ନଷ୍ଟ କରେ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

