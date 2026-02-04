ETV Bharat / health

ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟା ବିସ୍ତାରୁଛି କର୍କଟ ! ବର୍ଷକୁ 60,000 ସଂକ୍ରମିତ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି 60 % ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଜୀବନ

ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ଓ ପରିବାର କଲ୍ଯାଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୨୩,୨୩୧ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

WORLD CANCER DAY
ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟା ବିସ୍ତାରୁଛି କର୍କଟ (Getty/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 5:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

World Cancer Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍କଟ (Cancer) ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 60 ହଜାର ନୂଆ ରୋଗୀ । ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ 60 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ 35 ହଜାର ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାନ୍ସର ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଲଦି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଚେତନତା କରିବେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ବ କର୍କଟ ଦିବସରେ ଥିମ ରହିଛି "United by Unique" ।


ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାନସର ସ୍ଥିତି:

ଏନସିଡିର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଏକ ଲକ୍ଷରେ ୯୭ ଜଣଙ୍କୁ କର୍କଟ ହେଉଛି । ଏହା ପାଖାପାଖି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ସହିତ ସମାନ । କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସେଠାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୧୬୦ରୁ ୨୦୦ ଜଣ ନୂଆ କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ କର୍କଟ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି । ତଥାପି, କର୍କଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଅନେକ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ।

ବିଶ୍ବ କର୍କଟ ଦିବସ (ETV Bharat)

କେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକ କର୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି:

ମହିଳାମାନଙ୍କ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର 30-60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ କୋଲନ କ୍ୟନ୍ସର (colon cancer), ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ (Lung Cancer) ଭଳି କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ । ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷ ଅଧିକ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଵ୍ୟବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ହିଷ୍ଟୋପାଥୋଲୋଜୀ, ବାୟୋସ୍ପି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, ଏମଆରଆଇ ଆଦି ମାଗଣାରେ କରାଯାଉଛି । କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୧୨୧ ଔଷଧ ରହିଛି । ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ନୂଆ ଯୋଜନା:

କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳା ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ସହିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍କଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ, ବିପଦ କାରକ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନିରାମୟ କର୍କଟ ରୋଗର ସ୍କ୍ରିନିଂର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବେ । ଏନେଇ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ । ଏହାସହ ସରକାର ଏକ ଡିଜିଟାଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏନସିଡିର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ।


କ୍ୟାନ୍ସର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:

ଏନସିଡିର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ୩୫ ହଜାର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ । ଏହି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଡାଇଗ୍ନୋସିସ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ତନ କର୍କଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ ସଚେତନତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬୦ ହଜାର ନୂଆ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ:

ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି ୬୦ ହଜାର ଲୋକ ନୂଆ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ଅଧିକ ରହୁଛି । ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । 11ଟି କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ।"

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ରହିଛି କର୍କଟ ରୋଗୀ:

How many cancer patients are there in which district?
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ? (ETV Bharat)

୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ (୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟରେ ୨୩,୨୩୧ ନୂଆ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କଣ ରହିଛି:

How many cancer patients are there in Odisha?
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ? (ETV Bharat)

ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣାନୁକୋଣରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରେଡିଓଥେରାପି, କେମୋଥେରାପି, ଅଙ୍କୋ-ସର୍ଜରୀ, ଅଙ୍କୋ-ପାଥୋଲୋଜି, ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ସହିତ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ଏବଂ ପିଇଟି-ସିଟି ସ୍କାନ ଭଳି ଉନ୍ନତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାଟେଲାଇଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ।

How many cancer patients are there in which district?
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ? (ETV Bharat)

ବିଶେଷ କରି ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭବାନୀପାଟଣା ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ପଣ୍ଡିତ ବାରିପଦା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଳଚେର, ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା (ସମ୍ବଲପୁର) ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ କର୍କଟ ରୋଗ ବିଭାଗ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ୨୦୨୩-୨୪ରୁ ୨୦୨୭-୨୮ ଅବଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପକ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା (ଓସିସିପି) ଅଧୀନରେ ୧୦୦୧.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ।

How many cancer patients are there in which district?
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ? (ETV Bharat)


LINAC ରେଡିଓଥେରାପି ମେସିନ୍:

କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କର୍କଟ ରୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ (AHPGIC)ରେ ୨୫୦ ଶଯ୍ୟାରୁ ୫୧୭ ଶଯ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ G+6 ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ LINAC ମେସିନ୍, PET-CT, ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ରହିଛି । ସେଠାରେ ସୁପର-ସ୍ପେଶାଲିଟି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଆହୁରି ୬ଟି LINAC ରେଡିଓଥେରାପି ମେସିନ୍ କିଣାଯାଉଛି । (VIMSAR Burla, MKCG MCH ବ୍ରହ୍ମପୁର, BB MCH, ବଲାଙ୍ଗୀର, DD MCH କେନ୍ଦୁଝର, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, DHH ବରଗଡ଼) । ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ SLN MCH କୋରାପୁଟ, BB MCH ବଲାଙ୍ଗୀର, PRM MCH ବାରିପଦା, FM MCH ବାଲେଶ୍ୱର)କୁ ୪ଟି ନୂତନ ମାମୋଗ୍ରାଫି ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମାଗଣା ଔଷଧ:

ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କୋଲପୋସ୍କୋପ୍ (Colposcope), ଥର୍ମାଲ୍ ଆବଲେସନ୍ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ, ବାୟୋପସି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଟ୍ରକ୍ଟ ବାୟୋପ୍ସି ଜିନ୍ ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା (ନିରାମୟ) ଅଧିନରେ, ସମସ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗ ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୧ଟି କର୍କଟ ରୋଗ ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ଡେ କେୟାର କର୍କଟ କେମୋଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର:

ରାଉରକେଲା RGH ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେ କେୟାର କର୍କଟ କେମୋଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର (DCCC) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି (32ଟି ସୁବିଧା) । ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନର୍ସମାନେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ସହିତ ପରାମର୍ଶ, କର୍କଟ କେମୋଥେରାପି ଏବଂ ଫଲୋଅପ୍ କେୟାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି DCCCଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 45% କେମୋଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ଆଉଟ-ସୋର୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ (KRSNA ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ) କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । କର୍କଟ ରୋଗର ଆଣବିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ In DNA ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରାଯାଉଛି ।

ମାଗଣା କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (PMJAY) ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (GJAY) ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଘରୋଇ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଅଣ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NP-NCD) ଅଧୀନରେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର (AAMs)ରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ANM, CHOs, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି (>30 ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସାଧାରଣ କର୍କଟ (ମୁଖ, ସ୍ତନ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ) ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି । କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ AAMsରେ 1,72,60,000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 55,000 ନୂତନ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ? ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା

ମୋବାଇଲ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ହୁଏ ?

୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କର୍କଟକୁ "ରିପୋର୍ଟଯୋଗ୍ୟ ରୋଗ (Reportable Disease)" ଭାବରେ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିକ କର୍କଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି (HBCR) AHPGIC, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS , ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କର୍କଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି (PBCR) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

Satellite Cancer Hospital in Odisha
ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ହସ୍ପିଟାଲ (ETV Bharat)

କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ:

  • ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା
  • ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା
  • ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ସମେତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
  • ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା
  • ମଦ୍ୟପାନକୁ ଏଡ଼ାଇବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବା
  • ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ବିକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଏଡାଇବା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CANCER CASE
CANCER MORTALITY RATE ODISHA
ବିଶ୍ବ କର୍କଟ ଦିବସ 2026
କ୍ୟାନସର ସ୍ଥିତି ଓଡିଶା
WORLD CANCER DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.