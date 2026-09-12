ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଖାଇ ପାରିବେ କି ମୋଦକ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ...
ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମିଠା ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାତ, ରୁଟି କିମ୍ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଉମାଶକ୍ତି ।
Published : September 12, 2026 at 1:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ଦିନକ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା । ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ମୋଦକ । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଏହି ମୋଦକ ଖାଇବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି । ମୋଦରେ ମିଠା(ଶର୍କରା) ଅଂଶ ଥିବାରୁ କାଳେ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯିବ ସେହି ଭୟ ଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ମୋଦକ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ? ଏବଂ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଉମାଶକ୍ତି ।
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଡାକ୍ତର ମୋହନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟିଜ୍ ସେଣ୍ଟରର ମଧୁମେହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଉମାଶକ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ମଧୁମେହ ହେବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । "
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ , "ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରହଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରନ୍ତୁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମିଠା ସାମିଲ କରନ୍ତି । ତେବେ ଭାତ, ରୁଟି, କିମ୍ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ ।"
ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ମୋଦକ ଖାଇପାରିବେ କି ?
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମୋଦକ ଖାଇପାରିବେ । ମୋଦକ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା । ଏଥିରେ ଥିବା ଚିନି ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ମୋଦକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ । ମିଠାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଏହାର ପରିମାଣ, ଖାଇବା ସମୟ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଏକାଥରେ ଅନେକ ମୋଦକ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସାମିଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ କେତେ ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ, ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ମୋଦକ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ମିଠା କିମ୍ବା ମିଠା ପାନୀୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଭୋଜନରେ କେବଳ ଭାତ, ରୁଟି କିମ୍ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପନିପରିବା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଡାଲି, ଗଜା ମୁଗ, ଟୋଫୁ ଏବଂ ପନୀର ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ :
- ନିୟମିତ ଭୋଜନ ସମୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
- ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ
- ଖାଦ୍ୟରେ ପନିପରିବା, ଡାଲି, ବିନ୍ସ , ଅଣ୍ଡା, ଟୋଫୁ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ
- ସ୍ବଳ୍ପ ପରିମାଣର ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଚା’-କଫି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇପାରେ କ୍ୟାନସର ବିପଦ, ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
Explainer: ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗରେ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା, କାରଣ କହିଲେ SCB ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ସୁଧା ସେଠୀ
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)