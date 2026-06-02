ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବେ କି ? ଏହାକୁ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେତେବେଳେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : June 2, 2026 at 2:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ୍ବକୁ ଫଳର ରାଜା କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନିଆ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କେବଳ ଭାରତରେ, ଏହି ଫଳର 1,500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଏ । ଆମ୍ବରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶର୍କରା ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ କି ? ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବେ କି ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବେ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ।
ଆମେରିକୀୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ADA ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସମୟରେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଚଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।
ସତର୍କତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
ଆମ୍ବରେ ଭିଟାମିନ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୂର ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଆମ୍ବ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବିଶେଷକରି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପାଚିଲା କିମ୍ବା ବହୁତ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଆମ୍ବ ଜୁସ୍, ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମିଠା ଯାହାକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ।
ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ଉପାୟ କ’ଣ?
ବାଦାମ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ: କେବଳ ଆମ୍ବ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କିଛି ବାଦାମ ସହିତ ଖାଇବା ଭଲ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଟି ?
ଦିନବେଳା: ଆମ୍ବ କେବଳ ଦିନବେଳା ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ।
ରାତିରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ: ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ । ତେଣୁ, ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।
ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ମଧୁମେହ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ବକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇପାରିବେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଯଦି ସେମାନେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)