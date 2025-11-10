ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫୁସଫୁସ୍ କର୍କଟର କାରଣ, ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ଫୁସଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ କିପରି କରିବା ?
Published : November 10, 2025 at 1:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁସଫୁସ୍ କର୍କଟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଛି । ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି । ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଧୂମପାନ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରୋଗର ଆଉ ଏକ ବିପଦଜ୍ଜନକ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ । ଭାରତରେ, ବିଶେଷକରି ମେଟ୍ରୋ ସହର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏପରି କି ଯେଉଁମାନେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ପାଲଟିଛି । ଏହା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ । ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ତଥାପି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମର ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳି କଣିକା (PM2.5 ଏବଂ PM10), ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଜୈବିକ ଯୌଗିକ ନାମକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ । ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭେଦ କରି ଫୁସଫୁସରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ।
ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ କିପରି କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ?
ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଦାହ, କ୍ଷତି ଏବଂ ଆମର କୋଷଗୁଡ଼ିକର DNAକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି । ସମୟ ସହିତ, ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ବାହ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୁପ 1 କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ତମାଖୁ ପରି ବିପଜ୍ଜନକ ।
କିଏ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି ?
ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଲୋକ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଧିକ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ପରି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ମହିଳା, ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଫୁସଫୁସ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ।
ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଆଲର୍ଜି ବୋଲି ଭୁଲ କରନ୍ତି । ତଥାପି, ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ଲକ୍ଷଣ:
- ନିରନ୍ତର କାଶ
- ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ଳାନ୍ତି
- ଛାତିରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି
- ଅସ୍ବାଭାବିକ ଥକ୍କା
-
ଫୁସଫୁସକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ?
- ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷତିକାରକ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ଭିତରେ ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଝରକା ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
- ଫୁସଫୁସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ, ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳ, ଯାହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ