କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଡିମେନ୍ସିଆର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ କ୍ୟାଫିନ୍
ଯଦି ଆପଣ କଫି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଡିମେନ୍ସିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ।
Published : April 12, 2026 at 2:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ କଫି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସକାଳର କଫିର ମଜା ନେଇ ନେଇ ଏହି ଖବରକୁ ପଢିପାରିବେ । ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ପ୍ରକାଶ କଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ପାଖାପାଖି 1,30,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନଟି କଫି ଓ ଚା' ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡିମେନ୍ସିଆ ଓ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିବାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଡିକ୍ୟାଫିନେଟେଡ୍ କଫି ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲା । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଫିନ୍ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି କ୍ଲିଭଲାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ର ଏମ୍ଡି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାଇଲାନ ୱିଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
କଫି ପିଉଥିଲେ କମ୍ ରହିବ ଡିମେନ୍ସିଆର ସମ୍ଭାବନା:
ଯଦିଓ ଡକ୍ଟର ଡାଇଲାନ ୱିଣ୍ଟ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ 2ରୁ 3 କପ୍ କ୍ୟାଫିନେଟେଡ୍ କଫି ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖବ୍ କମ୍ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ 1ରୁ 2 କପ୍ କ୍ୟାଫିନେଟେଡ୍ କଫି ପିଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ଫଳାଫଳ ପାଇଥିଲେ ।
ଉପକାର କରେ କ୍ୟାଫିନ୍:
ସେ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳକୁନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା କେବଳ ଚା' କିମ୍ବା କଫିରୁ ମିଳୁଥିବା ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭକାରୀ ଉପାଦାନ ଅଟେ । "କ୍ୟାଫିନ୍, ଆଲଜାଇମର୍ ରୋଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଆମୋଲେଡ୍ ବିଟା ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । କ୍ୟାଫିନ୍ ଆମକୁ ନ୍ୟୁରୋପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ" ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଡାଇଲାନ ୱିଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗବେଷଣା:
ଏହା ଚା' ଓ କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Source:https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2844764#google_vignette