ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ସଚେତନତା, ଫ୍ଲାସ୍ ମବ୍ରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା
ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ HCG ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ତନ କର୍କଟ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ।
Published : October 24, 2026 at 11:38 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ତନ କର୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ । ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 31 ଯାଏଁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ସଚେତନତା ମାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ (AAI) ଓ କଟକ ସ୍ଥିତ HCG ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଟର୍ମିନାଲ 1 ରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଫ୍ଲାସ୍ ମବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ, ପରିଦର୍ଶକ ଓ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ତନ କର୍କଟର ଲକ୍ଷଣ, ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । HCG ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ।'
ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଡିଜିଏମ୍ (ଅପରେସନ୍ସ) ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ସଚେତନତା, ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ତନ କର୍କଟର ମୁକାବିଲା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ (Breast cancer) ହେଉଛି ସ୍ତନ ତନ୍ତୁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗ । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ।
ସ୍ତନ କର୍କଟର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ...
- ସ୍ତନରେ କିମ୍ବା ବାହୁମୂଳରେ କୌଣସି କଠିନ ଗୁଲ୍ମ ବା ଫୁଲା ଅନୁଭବ ହେବା
- ସ୍ତନର ଆକାର, ଗଠନ ବା ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା
- ସ୍ତନର ଚର୍ମ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଦେଖାଯିବା ବା ଚର୍ମ କୁଞ୍ଚିତ ହେବା
- ସ୍ତନ ନାସାଗ୍ରରୁ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ବାଭାବିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବା
- ସ୍ତନର ନାସାଗ୍ର ଅଚାନକ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ
ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଓ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ କର୍କଟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତନକୁ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରାଯାଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗର୍ଭାବସ୍ଥା-ଋତୁସ୍ରାବ-ମେନୋପଜ୍ ବଢାଇପାରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିପଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା; 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଔଷଧ ଦର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର