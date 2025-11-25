ETV Bharat / health

ଶୀତଦିନେ କିପରି ନେବେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ?

ଶୀତଦିନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ମିଳିବ ଫାଇଦା ।

healthy lifestyle tips in winter
ଶୀତଦିନେ କିପରି ନେବେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 25, 2025 at 4:34 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ​​ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାରା ଦିନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ସକାଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଅନେକ ଲୋକ ଶୀତଦିନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ପୁରା ଦିନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନିୟମିତ କିଛି ସଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ସତେଜ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିପିର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ...

  • ସକାଳୁ ଉଠି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ । ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରେ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଆଳସ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ।

  • ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି:

ସକାଳେ ଅଦା,ରସୁଣ ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ ଭଲ । ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣ ପାଣି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିଥାଏ ।

  • ଶୁଖିଲା ଫଳ (ଓଦା):

ସକାଳେ ଭିଜା ବାଦାମ, କିସମିସ୍ ଏବଂ ଅଖରୋଟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଏହା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ଭିଟାମିନ୍, ମସ୍ତିଷ୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭରେ ଭରପୂର ।

  • କ୍ଷୀର ସହିତ ବଟର:

ଶୀତଦିନେ, ସକାଳେ ବଟର ସହିତ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରରୁ ଉଷ୍ମ ରୁହେ । ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ, ଚର୍ମକୁ ଚମକ ଦିଏ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ କରେ ।

  • ଗାଜର-ବିଟ୍ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ରସ:

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଜର-ବିଟ୍ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ରସ ସେବନ କରନ୍ତୁ ।ଏହା ଶୀତଦିନେ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ।

  • ବ୍ୟାୟାମ:

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ସକାଳ ଚାଲିବା ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ମିଳେ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ । ଏହା ମାଂସପେଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ସତେଜ ରଖେ । ଶୀତଦିନେ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉଷ୍ମ ରହେ । ତେବେ ସାରା ଦିନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସକାଳ ବ୍ୟାୟାମ, ସୁସ୍ଥ ପାନୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଜଳଖିଆ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ?

ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ଏବଂ ଶରୀରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ସକାଳେ କମଳା ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ଭଳି ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏଗୁଡ଼ିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

