ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି: ଚମକିବ ଚେହେରା, ବଢିବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି !
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ । ଜାମୁକୋଳି ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Published : May 8, 2026 at 11:39 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଣେ ଜାମୁକୋଳିର ସମ୍ଭାର । ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତାକଡରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଜାମୁକୋଳି । ଖରା ଦିନରେ ଏହି ଫଳ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଜାମୁକୋଳିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ଫାଇଦା । ଯାହା ଶରୀରକୁ କେବଳ ଭିଟାମିନ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ ବଂର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।
ଜାମୁକୋଳିର ସ୍ବାଦକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ:
କଳାରଙ୍ଗର ଜାମୁକୋଳି ଟିକେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହାର ସ୍ବାଦ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ । ଯାହା କେବଳ ପାଟିକୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାହା ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତ । ଜାଣନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାର ଫାଇଦା ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜାମୁକୋଳିରେ ଏନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଫ୍ରି ରେଡିକଲ୍ସ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କ୍ୟାନସର ଓ ହୃଦ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
ପ୍ରତିଦିନ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଜାମୁକୋଳିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧିମା କରିଥାଏ । ଚେହେରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଲାଭକାରୀ ଜାମୁକୋଳି । ଏହି କୋଳି ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ:
ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଜାମୁକୋଳି ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭକାରୀ ଫଳ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଜେମ୍ବୋଲିନ ଓ ଜେମ୍ବୋସିନ ଉପାଦାନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଦୁଇ ଉପାଦାନ ଶରୀରରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ରକ୍ତଶର୍କରାକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଜାମୁକୋଳି ପାଚନତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ । ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପେଟ ଫୁଲିବା, ଏସିଡିଟି, ବଦହଜମୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ଜାମୁକୋଳିରେ ଭିଟାମିନ C:
ଜାମୁକୋଳିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ସି ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ । ଶରୀରରେ ଶ୍ବେତ ରକ୍ତକଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଥାଏ ।
କଣ ଲାଭ ମିଳେ ?
ପ୍ରତିଦିନ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ, ଶ୍ବାସରେ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ରୋଗକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବା ଦ୍ବାରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ । ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ।
- ଜାମୁକୋଳି ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିଥାଏ । ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଚେହେରାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଯେପରି ଚେହେରାରୁ ଦାଗ,ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଚେହେରା ଚମକପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ।
- ମୁହଁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ୍ ଆସିଥାଏ । ଚେହେରା ବୟସାଧିକ ଲାଗେନାହିଁ ।
- ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ମୁଖ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭପ୍ରଦ ।
- ମାଢି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ ରୋକେ
- ମୁଖ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ
(Disclaimer: ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ )