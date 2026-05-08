ETV Bharat / health

ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି: ଚମକିବ ଚେହେରା, ବଢିବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି !

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍‌ ମେଡିସିନରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ । ଜାମୁକୋଳି ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

black plum Jamun Fruits Summer Benefits
ରାସ୍ତାକଡରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜାମୁକୋଳି (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଣେ ଜାମୁକୋଳିର ସମ୍ଭାର । ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତାକଡରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଜାମୁକୋଳି । ଖରା ଦିନରେ ଏହି ଫଳ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍‌ ନୁହେଁ । ଜାମୁକୋଳିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ଫାଇଦା । ଯାହା ଶରୀରକୁ କେବଳ ଭିଟାମିନ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ ବଂର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।

ଜାମୁକୋଳିର ସ୍ବାଦକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ:

କଳାରଙ୍ଗର ଜାମୁକୋଳି ଟିକେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହାର ସ୍ବାଦ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ । ଯାହା କେବଳ ପାଟିକୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାହା ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତ । ଜାଣନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାର ଫାଇଦା ।

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍‌ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜାମୁକୋଳିରେ ଏନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍‌ ନାମକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଫ୍ରି ରେଡିକଲ୍ସ କମ୍‌ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କ୍ୟାନସର ଓ ହୃଦ୍‌ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

ପ୍ରତିଦିନ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଜାମୁକୋଳିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧିମା କରିଥାଏ । ଚେହେରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଲାଭକାରୀ ଜାମୁକୋଳି । ଏହି କୋଳି ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ:

ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଜାମୁକୋଳି ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭକାରୀ ଫଳ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଜେମ୍ବୋଲିନ ଓ ଜେମ୍ବୋସିନ ଉପାଦାନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଦୁଇ ଉପାଦାନ ଶରୀରରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ରକ୍ତଶର୍କରାକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଜାମୁକୋଳି ପାଚନତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ । ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପେଟ ଫୁଲିବା, ଏସିଡିଟି, ବଦହଜମୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସଠିକ୍‌ ହୋଇଥାଏ ।

ଜାମୁକୋଳିରେ ଭିଟାମିନ C:

ଜାମୁକୋଳିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ସି ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ । ଶରୀରରେ ଶ୍ବେତ ରକ୍ତକଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଥାଏ ।

କଣ ଲାଭ ମିଳେ ?

ପ୍ରତିଦିନ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ, ଶ୍ବାସରେ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ରୋଗକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବା ଦ୍ବାରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ । ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ।

  • ଜାମୁକୋଳି ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିଥାଏ । ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଚେହେରାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଯେପରି ଚେହେରାରୁ ଦାଗ,ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍‌ ମଧ୍ୟ କମ୍‌ ହୋଇଥାଏ । ଚେହେରା ଚମକପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ।
  • ମୁହଁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ୍‌ ଆସିଥାଏ । ଚେହେରା ବୟସାଧିକ ଲାଗେନାହିଁ ।
  • ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ମୁଖ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭପ୍ରଦ ।
  • ମାଢି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ ରୋକେ
  • ମୁଖ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥିର ଚିହ୍ନଟ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ? ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ଚୈତ୍ରା ଜୟଦେବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର

ମଧୁମେହ ଓ ମଦ୍ୟପାନ: ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା...

ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢି ଉପରେ ମଧୁମେହ ପ୍ରଭାବ: ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ

(Disclaimer: ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ )

TAGGED:

JAMUN FRUITS
HEALTH BENEFITS JAMUN
ଜାମୁକୋଳି
ଜାମୁକୋଳି ଫାଇଦା
BLACK PLUM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.