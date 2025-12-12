ବ୍ଲାକ୍ କଫି ନା ଗ୍ରୀନ ଟି'... କେଉଁଟି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଆପଣ ଚା' ପ୍ରେମୀ କି ? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଟି' ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ?
Published : December 12, 2025 at 2:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କପ ଚା' କିମ୍ବା କଫି ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କପେ ଚା' ପିଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ । ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ବାଛିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ କଫି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ବ୍ଲାକ କଫି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ:
ବ୍ଲାକ୍ କଫିର ଲାଭ:
ବ୍ଲାକ୍ କଫିରେ କ୍ୟାଫିନ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ମନ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରେ । ଏହା ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ:
ବ୍ଲାକ୍ କଫି ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ, ଯାହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ । ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ମଧୁମେହ ଏବଂ ଆଲଜାଇମର:
ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାସହ ଆଲଜାଇମର ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସନ ରୋଗ ଭଳି ସ୍ନାୟୁ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।
କେଉଁଟା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ?
ବ୍ଲାକ କଫି ଏବଂ ଗ୍ରୀ ଟି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ? ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଧ୍ୟାନ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ଲାକ କଫି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରୀନ ଟି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ।
ଗ୍ରୀନ ଟି ଲାଭଦାୟକ :
କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ:
ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା LDL (ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍) ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଚାର, କାରଣ ନିୟମିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସେବନ ଧମନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ହାର୍ଟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଯାହା ହୃଦ୍ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରେ ।
ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ :
ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର, ଯାହା ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ । ଏହା ରକ୍ତଚାପରେ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ସବୁଜ ଚାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ପଲିଫେନୋଲ୍ ହୃଦୟର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଯାହା ହୃଦ୍ରୋଗ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ନିୟମିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସେବନ ରକ୍ତଚାପକୁ କମ କରିବାରେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ:
ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ଥିବା ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଉପାଦାନ ହୃଦୟର ଧମନୀରେ ପ୍ରଦାହକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ହୃଦ୍ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସବୁଜ ଚା ନିୟମିତ ସେବନ ହୃଦୟର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଯାହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସବୁଜ ଚାରେ ମିଳୁଥିବା ପଲିଫେନୋଲ୍ ପ୍ରଦାହକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହୃଦ୍ରୋଗର ବିପଦକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରେ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହୃଦ୍ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ବିପଦକୁ କମ କରିପାରିବ କାରଣ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ଥିବା EGCG ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଯାହା ହୃଦ୍ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଯେପରିକି EGCG, ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ:
ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ହୃଦୟ ମାଂସପେଶୀକୁ ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ପଲିଫେନୋଲ୍ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଭଲ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଦୟ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଏ ତେଣୁ, ନିୟମିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସେବନ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ।