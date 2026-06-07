ବ୍ଲାକ୍ କଫି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଦିନକୁ କେତେ ପରିମାଣର ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ? ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ?ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
Published : June 7, 2026 at 2:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବ୍ଲାକ କଫି' ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଚିନି ବିନା ତିଆରି 'ବ୍ଲାକ କଫି' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି । ହେଲେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି କଫି ହୃଦରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ । ଏହା କ୍ୟାଲୋରୀମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଯାହା ହୃଦରୋଗର ବିପଦକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଭୋକ କମ୍ ହୁଏ । ଏହି ପାନୀୟର ଲାଭ ସହିତ, କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ?
ବ୍ଲାକ୍ କଫିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କଫି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ । କାଲିଫର୍ନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ , କ୍ୟାଫିନ୍ ନୋରାଡ୍ରେନାଲାଇନ୍ ଏବଂ ନୋରପିନେଫ୍ରେନ ନାମକ ହରମୋନ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ବ୍ଲାକ୍ କଫିରେ ଥିବା ପଲିଫେନୋଲ୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଉତ୍ତାପ (ଥର୍ମୋଜେନେସିସ୍) ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରତିଦିନ ୨ରୁ ୩ କପ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମିତ ପରିମାଣରେ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ (ଆଟ୍ରିଏଲ୍ ଫାଇବ୍ରିଲେସନ୍) ଭଳି ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଶ୍ରାବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ଲାକ୍ କଫି ହାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 80ରୁ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।"
ଆମେରିକୀୟ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,"ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ କପ୍ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (୧୬୦/୧୦୦ mm Hg କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ) ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ରୋଗରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ୪୦୦ ମିଗ୍ରା କାଫିନ୍ ସେବନ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର କିମ୍ବା ସିଝା କଫିରେ 'ଡାଇଟରପେନ୍ସ' (କାଫେଷ୍ଟୋଲ ଏବଂ କାହୱେଓଲ) ନାମକ ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲ ଥାଏ ଯାହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ (LDL) ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଯକୃତରେ ପିତ୍ତ ଏସିଡର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବାଧା ଦେଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ।
କାଗଜ ଫିଲ୍ଟର (ଡ୍ରିପ୍ କଫି) ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଫିରେ ଡାଇଟରପେନସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଦିନକୁ 2ରୁ 4 କପ୍ କଫି ପିଇବା ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଫିର ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣତଃ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 400 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରୁ ଅଧିକ କାଫିନ୍ ସେବନ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଚିନି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ବିନା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାରମ୍ବାର କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା କାରଣ କ’ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅତ୍ଯଧିକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ
( ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)