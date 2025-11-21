ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ବ୍ଲାକ କଫି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି
ଲିଭରର ନିଜସ୍ବ ଓଜନ ଠାରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଓଜନ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କୁହାଯାଏ ।
Published : November 21, 2025 at 8:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲିଭର ବା ଯକୃତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମେଦ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିବା ସାଧାରଣ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଏହି ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା ବଢିଲେ ଲିଭରର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ । ଲିଭରର ନିଜସ୍ବ ଓଜନ ଠାରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଓଜନ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କୁହାଯାଏ । ଏହା ହେଲେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଯକୃତ ବେଳେ ଫୁଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ, ତଥା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆଚରଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ, ମେଦବହୁଳତା ଓ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଆଦି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ।
ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର 2 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ -
- ଆଲକୋହୋଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର: ଏହା ଅତ୍ଯଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ବାରା ହୋଇଥାଏ
- ନନ୍ ଆଲକୋହୋଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର: ଏହା ମଦ୍ୟପାନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେପାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡ଼. ସାଇରିକ ଏବି ଫିଲିପ୍ସ କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ 'ଦ ଲିଭର ଡ଼କ୍ଟର' ଭାବେ ଖ୍ୟାତ । ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଫଳରେ ଏପରି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ।
ଲିଭରର ସଠିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଲିଭରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ୟାଟ ଜମିବା କାରଣରୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଯାହା ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବର ସଂଶ୍ଲେଷଣ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହର କରିବା, ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ପକାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଟାଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:
ଡ଼. ଫିଲିପ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ପାନୀୟ, ମିଠା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଦି ସାମିଲ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବଢିଯାଏ । ଲିଭରରେ ମେଦ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହା ଫଳରେ ନନ୍ ଆଲକୋହୋଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯାଏ ।
ଆମ ଭାରତୀୟ ଖଦ୍ୟପେୟରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ପାମ୍ ତେଲ, ଘିଅ ଆଦିର ବହୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ସାଚ୍ୟୁରେଟେଡ଼ ଫ୍ୟାଟ ଲିଭରରେ ଜମି ଏହାକୁ ଖରାପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଡ଼. ଫିଲିପ୍ସ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ମଦ୍ୟପାନ ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିବା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବ୍ଲାକ କଫି ଲିଭର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ:
ଡ଼. ଫିଲିପ୍ସ ଲିଭର ସଠିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ କଫି ସେବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ବ୍ଲାକ କଫି ସେବନ ଦ୍ବାରା ଲିଭରର କ୍ରିୟା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଏହା ଲିଭରରେ ଜମି ରହିଥିବା ଫ୍ଯାଟକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ।
- ଲିଭର ଫୁଲିଥିଲେ ଏହାକୁ କମ୍ କରେ ।
- ବ୍ଲାକ କଫିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଓ ବାୟୋ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ।
- ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ କରିଥାଏ ।
(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)