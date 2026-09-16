ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଓ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର୍: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ
ବାହାରୁ ସାଧାରଣ ଗାଁ, ଘରେ ଘରେ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାମ; ତମାଖୁ ଧୂଳିର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ତଥାପି ଜୀବିକା ପାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପରିବାର। ପାର୍ଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : September 16, 2026 at 2:35 PM IST
ମାଲଦା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ଦରିୟାପୁର ଗାଁ। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ ପରିବାରର ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାମ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘରର ଅତି କମରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମା’ ସହ ଝିଅ, ଶାଶୂ ସହ ବୋହୂ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଏକାଠି ବସି ଅନେକ ମହିଳା ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ, ଜୀବିକା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଫଳାଫଳ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ; ଅର୍ଥାତ 'ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର'।
ତେବେ, ଗାଁରେ କ୍ୟାନସରର ପ୍ରକୋପ କେତେ ଏବଂ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତମାଖୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମଗ୍ର ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ଉତ୍ତର ଦରିୟାପୁର ମାଲଦାର କାଲିଆଚକ-୧ ବ୍ଲକରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୨ କଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାହାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ।
ମହିଳାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତେନ୍ଦୁ ପତ୍ର, ତମାଖୁ ଓ ସୂତା ଧରି କାମ କରନ୍ତି। ପରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ବିଡ଼ିର ବଣ୍ଡଲ ଜମା ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ଆୟ ଘର ଚଳାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଛାଡ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ।
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ସ୍ପଷ୍ଟ; ଯେଉଁ ତମାଖୁ ଧରି କାମ କରିବାରୁ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ସେହି ତମାଖୁ ଧୂଳିରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ?
ମହମ୍ମଦ ଶାହଜାହାନ ଶେଖ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଖୁବ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ତଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଲକାତାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାନସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଶାହଜାହାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାମରେ ଜଡ଼ିତ। ନିୟମିତ ଭାବେ ତମାଖୁ ଧରି ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ କ୍ୟାନସର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପେଶା ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ।
ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ବାସିନ୍ଦା ଅଫସର ଅଲୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୪ ମାସ ତଳେ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାନସର ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାରେ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି।
ହାଜି ଅବଦୁଲ କରିମଙ୍କ ମା’ଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କରିମଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପରିବାରରେ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ସାଧାରଣ କଥା। ଏହି କାମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।
ଗାଁରେ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଏହି କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ, ଏହି ଆୟ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାହା ପାଇଁ ଏହା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧାର, ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ମାଧ୍ୟମ।
ନୁରସେନା ବିବି ପ୍ରାୟ ୨ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି କାମ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଆହୁରି କେତେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ।
ନୁରସେନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ସେ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହରାଇବା।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସପ୍ତାହକୁ କେବଳ କିଛି ଶହ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଘରଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
“ମୋ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ,” କହିଛନ୍ତି ସୀମା ଖାତୁନ୍। ସେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଫଳରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନକୁ ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ଟି ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି।
ଏହି କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଡ଼ି ଶିଳ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ବିଶେଷକରି ମାଲଦା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୧୮.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରନ୍ତି।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମାଲଦାରେ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି। ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଜଙ୍ଗୀପୁର, ସାମଶେରଗଞ୍ଜ ଓ ଫରାକ୍କା ଅଞ୍ଚଳ ସହ ମାଲଦାର କାଲିଆଚକର ୩ଟି ବ୍ଲକ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ।
ଜିଲ୍ଲା ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସଚିବ ମହମ୍ମଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ମାଲଦାରେ ବିଡ଼ି ଶିଳ୍ପର ବାର୍ଷିକ କାରବାର ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରମିକମାନେ ୧,୦୦୦ଟି ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି।
କୋଲକାତାର କ୍ୟାନସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାଗ୍ନିକ ରୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେବଳ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତମାଖୁ ଧୂଳିରେ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାମ ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା କାରଖାନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବଦଳରେ ଘର ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁରେ ମିଶିଥିବା ତମାଖୁ ଧୂଳିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରନ୍ତି।
ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବା ତେବେ ସହଜ ନୁହେଁ।
ଅନେକ ପରିବାରର ଘର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଠାରେ ୫ରୁ ୬ ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରହନ୍ତି। କେବଳ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଘର ତିଆରି କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବି, ସରକାର ଗାଁରେ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ସେଠାରେ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଅତି କମରେ ତମାଖୁ ଧୂଳି ଘର ଭିତରେ ଜମା ହେବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କୌଣସି ସୁବିଧା ଗାଁରେ ନାହିଁ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ, ରାତିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶା ପାଣି ପିଇଲେ ଫୁସଫୁସ ସଫା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତମାଖୁର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଗୁଡ଼ ପାଣିର ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି; ସମଗ୍ର ତଥ୍ୟର ଅଭାବ। ଗାଁବାସୀ ଏଠାରେ ଅନେକ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ମାମଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତମାଖୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି।
ତମାଖୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସତର୍କ କରିଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦରିୟାପୁରରେ କେତେ ଲୋକ କ୍ୟାନସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ଓ ଲିଙ୍ଗର ଚିତ୍ର କ’ଣ ?ଏସବୁ ନେଇ କୌଣସି ସମଗ୍ର ସରକାରୀ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ।
ତେଣୁ ଗାଁରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ।
ତଥାପି, ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାମରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିବା ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ନୁହେଁ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଜନିତ ରୋଗ ଓ କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂର ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ଦରିୟାପୁରରେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ତମାଖୁ ସଂସ୍ପର୍ଶର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମଗ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବାସିନ୍ଦା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି।