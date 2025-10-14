ETV Bharat / health

ଦୀପାବଳିରେ ଏଭଳି ନିଅନ୍ତୁ ଆଖିର ଯତ୍ନ, ମାରାତ୍ମକ ବାଣ ଠାରୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦୂରେଇ

ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ କିପରି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ? ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ? ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରିତା ଦାସ...

EYE CARE DURING DIWALI
EYE CARE DURING DIWALI (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ଦେଶବାସୀ । ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇ ପାଳନ କରିବେ ଏହି ପର୍ବକୁ । ବାଣର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବାଣ ହାତରେ ଫୁଟି ଆଖିରେ ବାଜିଥାଏ । ତେଣୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ କିପରି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ? ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କ'ଣ କରିବା ? ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରିତା ଦାସ ।

DIWALI SAFETY TIPS FROM OPHTHALMOLOGIST DR RITA DAS (ETV Bharat Odisha)
  • ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ କିଭଳି ରହିବେ ସତର୍କ ?
    ଦୀପାବଳିରେ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହାସହ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।
  • ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ମକଚନ୍ତୁ ନାହିଁ:
    ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ଅଧିକ ମକଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆଖିକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ବାରା ଆଖିର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।
  • ମନଇଛା କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
    ଯଦି ଆଖିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଣର ସୀସା ପଶିଯାଇଛି,ତେବେ ଏହାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ତୁରନ୍ତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଖିର ମଇଳା ବାହାରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ ପାଣିର ବ୍ୟବହାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଟ୍ୟାପ୍‌ ପାଣିର ଅପରିଷ୍କାରତା ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଆହୁରି ଅଧିକା ପୋଡ଼ିପାରେ। ଏହାସହ ଆଖି ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରଖନ୍ତୁ । ହୁଏତ ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ଵାରା ଆଖି ଫାଟିଯାଇଥାଏ,ଫଳରେ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।
  • ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଆଖିକୁ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ:
    ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ଆଖିକୁ ଏକ ସଫା କପଡାରେ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଖିରେ ଅଧିକ ଜ୍ବଳନ ହେବ ନାହିଁ।
  • ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ:
    ଯଦି ଆଖିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ଷୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।
  • ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବେ ?
    ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜେ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆଇଡ୍ରପ୍‌ କିମ୍ବା ମଲମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ । ଯଦି ସୀସା ଆଖିରେ ପଡ଼ି ବାହାରି ନାହିଁ,ତେବେ ନିଜେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜେ ବାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
EYE CARE DURING DIWALI
EYE CARE DURING DIWALI (ETV Bharat Odisha)
EYE CARE DURING DIWALI
EYE CARE DURING DIWALI (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କି ? ଅଣଦେଖା କଲେ ହୋଇପାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏହି କାରଣରୁ ବଢୁଛି ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା, କିପରି ନେବେ ହାର୍ଟର ଯତ୍ନ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DR RITA DAS OPHTHALMOLOGIST
BHUBANESWAR HEALTH NEWS
FIRECRACKER EYE INJURY
DIWALI SAFETY TIPS
EYE CARE DURING DIWALI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.