ଆଖିକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
ଆପଣଙ୍କ ଅଖିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ, ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ।
Published : February 8, 2026 at 9:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଖି ହେଉଛି ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆଖିର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା । ଜାତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେଲେ କ୍ଷନ୍ତ୍ରଣା, ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସଫା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ଭଲରେ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଣିର ହାଲୁକା ଛିଟା ରାତିସାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳାକୁ ଦୂର କରିଦେବ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ସତେଜ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଜ୍ୱଳନ, କୁଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଶୁଷ୍କତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରେ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ:
ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଆଖି ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ଆଖିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆରାମ ଦିଏ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦିନସାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକରୁ ଆଖି ଉପରେ ଚାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ।
ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ, ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉଠିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ।
ବ୍ୟାୟାମ:
ଆଖିର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଉପରକୁ, ତଳକୁ, ଏବଂ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆଖିର ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ:
ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ବାଦାମ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଭିଟାମିନ୍ A, C ଏବଂ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଆଖି ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକେ।
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )