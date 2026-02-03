ETV Bharat / health

ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ପନିପରିବା, ଦୂରେଇ ରହିବ ସ୍ତନ କର୍କଟ !

ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ କିପରି ହ୍ରାସ କରିପାରିବା ? ମହିଳାମାନେ ଏହି ସବୁ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

BREAST CANCER
ସ୍ତନ କର୍କଟ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗଠାରୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହ ଆଜିକାଲି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି । ଏହି ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଏବଂ କ'ଣ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ।

ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ:

ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଶସ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଗାଜର, ସେଓ ଇତ୍ୟାଦି ଫାଇବରରେ ଭରପୁର । ତେଣୁ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରେ । ଏହା ହରମୋନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ସନ୍ତୁଳନ ରହେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।

ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହୃଦରୋଗ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଡାଇବା ଭଲ । ମାଂସ, ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଚର୍ବି ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ:

ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରି, କେବଳ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।

ପନିପରିବା:

ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଲି ଭଳି କ୍ରସିଫେରସ୍ ପନିପରିବା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ । ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ । ତେଣୁ, ଏହି ପନିପରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରି, ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରିବେ।

ବାଜରା:

କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଜରା ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଫାଇବର ଏବଂ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସରେ ଭରପୁର ଏକ ଶସ୍ୟ ବାଜରା, କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ । ବିଶେଷକରି, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶରୀରରେ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରେ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।

ଏହାସହ ବାଜରା ଖାଇବା ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ବାଜରାରେ ଥିବା ଫାଇବର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)

