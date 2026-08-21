କର୍କଟ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାରରେ AIର ଚମତ୍କାର: ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିଲା ନୂଆ ଅଣୁ GIPCi, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପର ସଫଳତା ସେଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ
ଶ୍ରାବତୀ ଏଆଇ GIPC1 ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର-ଅଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ମାୟୋ କ୍ଲିନିକର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ।
Published : August 21, 2026 at 2:44 PM IST
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗର ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହି ଆସିଛି । କୌଣସି ଔଷଧ କର୍କଟ ରୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏପରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି GIPC1 ଯାହା ଏକ ପ୍ରୋଟିନ ଭାବେ ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଜଡ଼ିତ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ପ୍ୟାନ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ ଡକ୍ଟାଲ୍ ଆଡେନୋକାର୍ସିନୋମା (PDAC) ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଯାହାକି କର୍କଟ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ।
କିଶନ ଗୁର୍ରମ, ରାମନାରାୟଣନ ଜିଭି ଏବଂ ଶିବକୁମାର ଏସ୍ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରାବତୀ ଏଆଇ GIPC1 ବିରୋଧରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର-ଅଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି । 31 ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ ପିଅର-ରିଭ୍ୟୁଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ସେଲ ରିପୋର୍ଟସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅଣୁ ପ୍ୟାନ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରି-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ସହ ବଞ୍ଚିବା ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇଛି । ଏହା କେମୋଥେରାପି ଔଷଧ ଜେମସାଇଟାବାଇନର ଟ୍ୟୁମର-ବିରୋଧୀ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗବେଷଣା । ଏହି ଔଷଧ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
GIPC1 କ’ଣ ?
GIPC1 ହେଉଛି ଏକ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଟିନ ଯାହା ପ୍ୟାନ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ ଡକ୍ଟାଲ୍ ଆଡେନୋକାର୍ସିନୋମାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହ ଟ୍ୟୁମରର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର PDZ ଡୋମେନ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଐତିହାସିକ ଭାବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଛି । ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକ ମନୋନୀତ GIPC1 ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ GIPCi କୁହାଯାଉଛି ।
GIPC1 ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋଟିନ୍ର PDZ ଡୋମେନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଏହିଠାରେ ହିଁ ଏଆଇର ପ୍ରବେଶ ଘଟୁଛି । ଲ୍ୟାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗବେଷକମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ ଅନୁଯାୟୀ GIPC1କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରୁଥିବା ଅଣୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରାବତୀ ଏଆଇ ପାଇଁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଔଷଧର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ନୂଆ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ।
ଅଣୁ ଖୋଜିବାରେ AI କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?
ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂର ଅନେକ ସ୍ତର ସାମିଲ ଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସ୍ତରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ମଲିକ୍ୟୁଲାର୍ ମଡେଲିଂ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିଲା । ସେପଟେ ଫିଜିକ୍ସ-ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଅଣୁ ଗଠନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ କେଉଁ ପରମାଣୁ ଆଶାତୀତ ରାସାୟନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକୁ ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ।
ଶ୍ରାବତୀ ଏଆଇ ସବୁଠାରୁ ଆଶାଜନକ ଅଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ମାୟୋ କ୍ଲିନିକର ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମଡେଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା । ପ୍ରି-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ୟାନ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ GIPCi ଟ୍ୟୁମରର ବୃଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ହାରରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲା । ତେବେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣୁକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରି-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ ।
ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଟିକ କ୍ୟାନସର୍ କାହିଁକି ଏକ କଠିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ?
ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଟିକ ଡକ୍ଟାଲ ଆଡେନୋକାର୍ସିନୋମା ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଖରାପ ପରିଣାମରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେଲ୍ ରିପୋର୍ଟସ ଅଧ୍ୟୟନରେ PDAC ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବଞ୍ଚିବା ହାର ୧୩.୩% ରୁ କମ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । GIPC1 ପ୍ରୋଟିନ କର୍କଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାଥେୟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେବେ ଏହାର ଗଠନ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବିକାଶକୁ କଠିନ କରିଦିଏ । ଏଣୁ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ କର୍କଟ କୋଷକୁ ମାରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଣୁ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ । AI ସହାୟକ ଆବିଷ୍କାର ଏପରି ଏକ ଅଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଯାହା ଏକ କଠିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ।
ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାରର ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ:
ଶ୍ରାବତୀ ଏଆଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଶନ ଗୁର୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଭାରତ ଜେନେରିକ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଉତ୍ପାଦନ, ସେବା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣାରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଦେଶର ପଦଚିହ୍ନ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ବହୁତ ଛୋଟ ରହିଛି । ଶ୍ରାବତୀ ଏଆଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇବା । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁର୍ରମ, ରାମନାରାୟଣନ୍ ଜିଭି ଏବଂ ଶିବକୁମାର ଏସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ GE ଏବଂ SABIC ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗଠନ ପାଇଁ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋଇନଫର୍ମାଟିକ୍ସ, ବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକାଠି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଏଆଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଏକାକୀ ବସି ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କରୁନାହିଁ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାଟାସେଟ୍, ଆଲଗୋରିଦମ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିର ଏକ ବଡ଼ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି ।
ଯଦି ଔଷଧ ବିଫଳ ହୁଏ କ’ଣ ହେବ ?
କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଯଦି ଏକ ଅଣୁ କାମ ନକରେ ତେବେ ଏକ AI-ଆଧାରିତ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ-ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ପୁନଃ-ଡିଜାଇନ କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ । ଏହା ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ । ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବିକାଶରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଲ୍ୟାବ୍ କାମ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି । ଏକ AI-ସହାୟକ ସିଷ୍ଟମ ବିଫଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରେନାହିଁ। ଏହା ଡିଜାଇନ, ପରୀକ୍ଷା, ଶିଖିବା, ପୁନଃ-ଡିଜାଇନର ଚକ୍ରକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ ।
ଶ୍ରାବତୀ ଏଆଇ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ କହିଛି ଯେ ଏହାର ପାଇପଲାଇନ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ ଏବଂ କିଡନୀ କର୍କଟ, ସଲିଡ୍ ଟ୍ୟୁମର, ଇମ୍ୟୁନୋ-ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ଟ୍ରିପଲ୍-ନେଗେଟିଭ୍ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ୯ଟି ମାଲିକାନା ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ପାଇପଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୪ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କେମିକାଲ ଇନୋଭେସନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଶୀର୍ଷ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ଲୋରିଆଲ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସାପମେନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚାରିଜଣ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା । ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷଣା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ସହଯୋଗ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବଦଳି ନୂଆ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାରର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ? ସତର୍କ କଲେ ଡାକ୍ତର, ହୋଇପାରେ ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେରଣା.. ମହାକାଶରେ ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରୟାସ