ETV Bharat / health

ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ପେଲଭିକ୍-ଫ୍ଲୋର୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା: ରିପୋର୍ଟ

ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ 'ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍‌କଣ୍ଟିନେନ୍ସ' (ଶାରୀରିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପରିସ୍ରା ନିର୍ଗତ ହେବା) ସମସ୍ୟା ବର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରତିମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।

Bengaluru hospital reports young mother and women more prone to pelvic Floor diseases
ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ପେଲଭିକ୍-ଫ୍ଲୋର୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା: ରିପୋର୍ଟ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପେଲଭିକ୍-ଫ୍ଲୋର୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିପରି ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମଦରହୁଡ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିଜର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସହରରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି ଓପିଡିରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥା ଏପରି ହେବାର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରଭାବିତ ବୟସ ବର୍ଗ ଓ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା କାରକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତିମାସ 20ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ପେଲ୍‌ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ 'ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍‌କଣ୍ଟିନେନ୍ସ' (ଶାରୀରିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପରିସ୍ରା ନିର୍ଗତ ହେବା) ସମସ୍ୟା ବର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ୨୫ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି....

ସମସ୍ୟାମହିଳାରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରତିମାସ)
ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବା 10 (ସର୍ବାଧିକ)
ତଳିପେଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା5ରୁ 10
ମେନୋପଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସମସ୍ୟା2-3
ଭଜାଇନିସ୍‌ମସ୍ (Vaginismus) ଓ ଅଙ୍ଗଚ୍ୟୁତି (Prolapse) 1ରୁ 2
ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ5ରୁ 10

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ୟା (incontinence) ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୦% ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ୨୫ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଯୁବତୀ ମାଆ । ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ମେନୋପଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୦% ଅଟେ ।

ସବୁବର୍ଗର ମହିଳା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ:

ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ତଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବିଶ୍ବାସ ଯେ, ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର ସମସ୍ୟା କେବଳ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ତଥ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20- 30 ବର୍ଷର ମହିଳା, ମା', 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଓ ମେନୋପଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର ସମସ୍ୟାର 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ:

  • ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରହିବା
  • ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପେଲ୍‌ଭିକ (ତଳିପେଟ) ଯନ୍ତ୍ରଣା
  • ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
  • ଭଜାଇନିସ୍‌ମସ୍ (Vaginismus)
  • ଅଙ୍ଗଚ୍ୟୁତି (Prolapse)
  • ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ

କାଶିବା, ହସିବା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା । କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ । କିଛି ମହିଳା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇ ନପାରିବା ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଏଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଚର କହିଛନ୍ତି ।

"ପେଲଭିକ୍-ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେବଳ ବୟସ୍କ ହେବା କିମ୍ବା ଋତୁସ୍ରାବ ଆସିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅନୁଚିତ୍ । ଆମେ ଯୁବ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିକେଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରନିକ ପେଲଭିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖୁଛୁ । ଆମେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଡାଏପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି,"~ଡକ୍ଟର ପ୍ରତୀମା ଏ, ପରାମର୍ଶଦାତା - ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନାହିଁ:


ଡକ୍ଟର ପ୍ରତୀମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟା ସହିତ ମହିଳା ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡେ ତେବେ ମେଡିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ । କାଶିବା କିମ୍ବା ହସିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ହୋଇଯିବା, ପେଲଭିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପ ଅନୁଭବ ହେବା, ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ପେଲଭିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ କେଗେଲ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ପେଲଭିକ୍-ଫ୍ଲୋର ପୁନଃପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କୋର୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ବାୟୋଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ରୋଗୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଶଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତୀମା ଏ କହିଛନ୍ତି ।

ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ?


ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରସବ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ, ରିପୋର୍ଟରେ ମେଦବହୁଳତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡେସ୍କ କାମ କରିବା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପରିସ୍ରା ଧରି ରଖିବା, ସଠିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ନ ପିଇବା, ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍, PID/STI ଏବଂ ମେନୋପଜ୍ ସମୟରେ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି କାରଣ ପେଲଭିକ୍-ଫ୍ଲୋର ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୁତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ବା UTI କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ପରିସ୍ରା ବାରମ୍ବାର ​​ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅତି ଜୋର୍‌ରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ବିଶେଷକରି ଯୁବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ମେଡିକାଲ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆପଣଙ୍କ ମଶାଧୂପ ନିରାପଦ ତ ? କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ କଏଲ୍‌ !

ଦେଓଘର AIIMSର ବଡ଼ ସଫଳତା, ବିନା ଆନେସ୍ଥେସିଆରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର

ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଓ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର୍: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ

TAGGED:

MOTHERHOOD HOSPITALS BENGALURU
PELVIC FLOOR ISSUES
ପେଲଭିକ ଫ୍ଲୋର ସମସ୍ୟା
ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ
PELVIC FLOOR ISSUES TREATMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.