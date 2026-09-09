ହୃତ୍ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁଟି, ରକ୍ତଚାପରୁ ମେଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ !
ପ୍ରତିଦିନ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମେଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ।
Published : September 9, 2026 at 3:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ଲୋକ ସକାଳେ ଚା', କଫି, କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଅପରାଜିତ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ପାନୀୟ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ସକାଳେ ପିଇଲେ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଖବରରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
ହୃତ୍ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
'ବ୍ଲୁ ଟି' ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ପାନୀୟ ଅଟେ । ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମେଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହା ହୃତ୍ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ:
ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡିତ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । 'ବ୍ଲୁ ଟି' ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ ।
ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି:
ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା 'ଟେର୍ନାଟିନ୍' ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୋଷିକାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ:
ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ପିଇବା ଉଚିତ । ଏଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍, ଶର୍କରା କିମ୍ବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନ ଥାଏ । ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
ତ୍ବଚା ଓ କେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ଟି' ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ କେଶ ଓ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ତ୍ବଚା ଓ କେଶକୁ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ତ୍ବଚାକୁ ଫ୍ରି-ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ରୁହେ ।
କିପରି ତିଆରି କରିବେ?
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- 4-5ଟି ସତେଜ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ
- ଏକ କପ୍ ପାଣି
- ଏକ ଚାମଚ ମହୁ
- ସାମାନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ
ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଫୁଟାନ୍ତୁ । ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ଫୁଲ ପକାନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇବା ପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । 3-5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ସାମାନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ଗରମ ଗରମ ପିଅନ୍ତୁ ।