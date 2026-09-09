ETV Bharat / health

ହୃତ୍‌ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁଟି, ରକ୍ତଚାପରୁ ମେଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ !

ପ୍ରତିଦିନ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମେଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍‌ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ।

Benefits of drinking butterfly pea tea know preparation method
ହୃତ୍‌ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ 'ବ୍ଲୁ ଟି', ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସରଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ଲୋକ ସକାଳେ ଚା', କଫି, କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଅପରାଜିତ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ପାନୀୟ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ସକାଳେ ପିଇଲେ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଖବରରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

ହୃତ୍‌ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
'ବ୍ଲୁ ଟି' ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ପାନୀୟ ଅଟେ । ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମେଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍‌ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହା ହୃତ୍‌ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ:
ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍‌ରେ ପୀଡିତ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । 'ବ୍ଲୁ ଟି' ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ ।

ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି:
ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା 'ଟେର୍ନାଟିନ୍' ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୋଷିକାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ ।

ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ:
ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ 'ବ୍ଲୁ ଟି' ପିଇବା ଉଚିତ । ଏଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍, ଶର୍କରା କିମ୍ବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନ ଥାଏ । ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

ତ୍ବଚା ଓ କେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ଟି' ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ କେଶ ଓ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ତ୍ବଚା ଓ କେଶକୁ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ତ୍ବଚାକୁ ଫ୍ରି-ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ରୁହେ ।

କିପରି ତିଆରି କରିବେ?

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:

  • 4-5ଟି ସତେଜ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ
  • ଏକ କପ୍ ପାଣି
  • ଏକ ଚାମଚ ମହୁ
  • ସାମାନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ

ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଫୁଟାନ୍ତୁ । ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ଫୁଲ ପକାନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇବା ପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । 3-5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ସାମାନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ଗରମ ଗରମ ପିଅନ୍ତୁ ।

Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6545798/

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପୋଷଣର ଭୂମିକା: ‘ପ୍ରଚୁର ନୁହେଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ’

ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଭୋକ ପାଇଁ ଛଣାଛଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ

ସକାଳେ ଚା' କଫି ନପିଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି Herbal Tea, ଶରୀରକୁ ମିଳିପାରେ ଏସବୁ ଉପକାର

TAGGED:

HERBAL TEA
BUTTERFLY PEA TEA
ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଚା
BLUE TEA
HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.