ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସ ପିଇଲେ କ’ଣ ହୁଏ ?
ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପୁଦିନା ଏବଂ କାକୁଡି ରସ ପିଇବା ଦ୍ବାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : July 19, 2026 at 6:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସତେଜ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ରୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦିନ ସାରା ଉର୍ଜାଶୀଳ ରହିଥାଏ । ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡିଟକ୍ସିଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ଜୁସ୍ ପିଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜୁସ୍ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଭିତରୁ ସଫା କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ବାର ଶରୀରକୁ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ....
ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ରାତିସାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାକୁଡିରେ ପାଣି ଏବଂ ଫାଇବର ଭରପୂର ଥାଏ । ସେହିପରି ପୁଦିନା ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକୃତ ଏବଂ କିଡନୀ ସଫା ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ:
ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପେଟର ଚର୍ବି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଏହି ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । କାକୁଡି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଏବଂ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ । ସକାଳେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ଯାହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
କାକୁଡି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସ ପାଚନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
କାକୁଡି ଏବଂ ପୁଦିନା ଜୁସ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ଯା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ପୋଦିନାରେ ଥିବା ମେନ୍ଥଲ୍ ପାଚନ ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାକୁଡିର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ପେଟ ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଏସିଡିଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ଜୁସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ।
ତ୍ୱଚାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦିଏ:
କୁହାଯାଏ ଯେ, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ସୁସ୍ଥ, ଏହା ତ୍ୱଚାରେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଏହି ରସ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ସଫା କରିବାରେ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ତ୍ୱଚା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କାକୁଡିରେ ଥିବା ସିଲିକା ଏବଂ ପୁଦିନାର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ବ୍ରଣ ଏବଂ ଦାଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ରକ୍ଷା କରେ:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । କାକୁଡିରେ ପ୍ରାୟ 95 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଥାଏ । ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡି ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ, ସାରା ଦିନ ସତେଜ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିହୁଏ । ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।