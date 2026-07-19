ETV Bharat / health

ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସ ପିଇଲେ କ’ଣ ହୁଏ ?

ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପୁଦିନା ଏବଂ କାକୁଡି ରସ ପିଇବା ଦ୍ବାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

cucumber and mint juice benefit
କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସତେଜ ଏବଂ ହେଲ୍‌ଦି ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ରୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦିନ ସାରା ଉର୍ଜାଶୀଳ ରହିଥାଏ । ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡିଟକ୍ସିଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ଜୁସ୍‌ ପିଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜୁସ୍‌ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଭିତରୁ ସଫା କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ଜୁସ୍‌ ପିଇବା ଦ୍ବାର ଶରୀରକୁ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ....

ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:

ରାତିସାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାକୁଡିରେ ପାଣି ଏବଂ ଫାଇବର ଭରପୂର ଥାଏ । ସେହିପରି ପୁଦିନା ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକୃତ ଏବଂ କିଡନୀ ସଫା ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ:

ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପେଟର ଚର୍ବି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଏହି ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । କାକୁଡି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଏବଂ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ । ସକାଳେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ଯାହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

କାକୁଡି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସ ପାଚନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:

କାକୁଡି ଏବଂ ପୁଦିନା ଜୁସ୍‌ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ଯା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ପୋଦିନାରେ ଥିବା ମେନ୍ଥଲ୍ ପାଚନ ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାକୁଡିର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ପେଟ ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଏସିଡିଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ଜୁସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ।

ତ୍ୱଚାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦିଏ:

କୁହାଯାଏ ଯେ, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ସୁସ୍ଥ, ଏହା ତ୍ୱଚାରେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଏହି ରସ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ସଫା କରିବାରେ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ତ୍ୱଚା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କାକୁଡିରେ ଥିବା ସିଲିକା ଏବଂ ପୁଦିନାର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ବ୍ରଣ ଏବଂ ଦାଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।

ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ରକ୍ଷା କରେ:

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‌ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । କାକୁଡିରେ ପ୍ରାୟ 95 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଥାଏ । ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡି ଜୁସ୍‌ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ, ସାରା ଦିନ ସତେଜ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିହୁଏ । ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

30 ବର୍ଷ ପରେ ତ୍ବଚାରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ କୋଲାଜେନ୍, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ବିକଳ୍ପ

ବର୍ଷାଦିନରେ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଏ ହଜମ ଶକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କଣ ଖାଇବେ ଓ କଣ ନଖାଇବେ

TAGGED:

MINT JUICE BENEFIT
EMPTY STOMACH JUICE
କାକୁଡ଼ି ରସ ଫାଇଦା
ପୋଦିନା ରସ ଫାଇଦା
CUCUMBER JUICE BENEFIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.