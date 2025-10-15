ବିଡ଼ି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍; କେଉଁଟା ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ?
ବିଡ଼ି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
Published : October 15, 2025 at 7:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତମାଖୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତମାଖୁ ସେବନ କରନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ତମାଖୁ ହେଉଛି ବିଡ଼ି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । କର୍କଟ, ହୃଦରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଫୁସଫୁସ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ବିଡ଼ି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଉଭୟ ଧୂମପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ଗୋଟିଏ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନୁହେଁ ।
ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ବିଡ଼ି କାହିଁକି ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ?
ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ତମାଖୁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଥାଏ। ତଥାପି,ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ,ବିଡ଼ି କେବଳ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ,ବରଂ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବିଡ଼ିରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ଟର ନଥାଏ, ଧୂଆଁ ସିଧାସଳଖ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଡ଼ି ଧୂଆଁ ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ କାରଣ, ତମାଖୁ ସହ ବିଡ଼ିରେ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯାହା ଧୂଆଁ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହୁଏ । ଏହି ଧୂଆଁରେ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ । ଯାହା ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ, ମୁଖ କର୍କଟ ଏବଂ ଗଳା କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ବିଡ଼ି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ?
ସିଗାରେଟ୍ରେ ତମାଖୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଡିରେ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ତମାଖୁ ଥାଏ। ସିଗାରେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଟର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଡିରେ ନଥାଏ । ବିଡ଼ି ଜଳିଲେ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ରରୁ ଧୂଆଁ ଘନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଧୂମପାନକାରୀମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ବିଡି଼ିରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଗବେଷଣା କ’ଣ କୁହେ?
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ICMR) ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଗାରେଟ୍ ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିଡି ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ବିଡି ଧୂମପାନ କ୍ରନିକ୍ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଆସ୍ଥମାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରେ। ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ବିଡି ଉଭୟ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କ ମୁହଁ, ଗଳା ଏବଂ ଫୁସଫୁସର କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ବିଡିରେ ଅଧିକ ନିକୋଟିନ୍ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ସିଗାରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ବିଡିରେ ଅଧିକ ନିକୋଟିନ୍ ଥାଏ:
ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଭଗବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କିନ୍ତୁ ବିଡି ଶରୀରରେ ଅଧିକ ନିକୋଟିନ୍ ଏବଂ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଧୂମପାନ ଘନ ହୋଇଥାଏ। ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହା ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଧୂଆଁ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।"
ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ବିଡ଼ି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତି କେବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଧୂଆଁ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଧୂମପାନର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଧୂଆଁ ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଆସ୍ଥମା, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ ବିଡ଼ି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ । ଗବେଷଣା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ବିଡ଼ି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ କର୍କଟ, ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ବିଡ଼ି ଧୂମପାନ କେବଳ ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତେଣୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଏଡାଇବା ସହିତ ଏକ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ