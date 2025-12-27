ETV Bharat / health

ଘରେ ସୁଗନ୍ଧିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ !

ଆମେ ଆମର ଘର ପରିବେଶକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ମହମବତୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ?

Be Aware using scented candles at home research reveals shocking details
ଘରେ ସୁଗନ୍ଧିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ... (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Scented candles health risks, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଘରର ପରିବେଶକୁ ଫ୍ରେଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ? ଏହି ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଚିନ୍ତା, ଅସହଜତା ତଥା ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏପରିକି କ୍ୟାନ୍ସରର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବଢାଇଥାଏ ।

ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା: ଭାନିଲା, ଲାଭେଣ୍ଡର, ଡାଲଚିନି, ଚନ୍ଦନ, ଜାସ୍ମିନ ବା ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ କୁତ୍ରିମ ଅତର ସହିତ ପାରାଫିନ ୱାକ୍ସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଜଳାଇବା ଦ୍ବାରା ଏଥିରୁ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରାସାୟନିକକୁ ଫ୍‌ଥାଲେଟ୍‌ସ (Phthalates) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଆମର ଶରୀର ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍‌ରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ଶରୀରର ଫୁସଫୁସ୍ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଏହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଏହା ଅନେକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ।

ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ:

NCBIରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀରୁ ବହୁ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମହମବତୀ ଜଳିଲେ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍(formaldehyde) ଓ ବେନଞ୍ଜିନ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଘରର ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ କାଶ, ଛିଙ୍କ, କୁଣ୍ଡେଇ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କେତେକାଂଶରେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସହିତ ବାନ୍ତିି ଓ ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ।

ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫଳାଫଳ:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳିଲେ ଏଥିରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଓ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଡିଜେଲରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷକଙ୍କ ପରି ଘରର ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ ଓ ବନାଗ୍ନି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ବେଞ୍ଜିନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ:

ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଲେ ସେଥିରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କେମିକାଲ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ସଠିକ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଳାଇଲେ ଆସ୍ଥମା ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହା ଶ୍ବାସନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ସାଜିଥାଏ ।

ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହି ରୋଗ:

ସୁଗନ୍ଧିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା କାଶ, ଛିଙ୍କ ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗ, ଫୁସଫୁସ୍ ଓ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ସାମିଲ । ବେଞ୍ଜିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତ୍ବଚା ଏବଂ ଆଖିରେ ପୋଡା ଜଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ:

ସୁଗନ୍ଧିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ବୃଦ୍ଧ, ଶ୍ବାସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ହୃଦରୋଗୀ ତଥା ଆଲର୍ଜି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ତାଙ୍କ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଯଦି ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

  • ସବୁବେଳେ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା କୋଠରୀରେ ଏହି ମହମବତୀକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ।
  • ଆଜମା କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜିରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ମହମବତୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
  • ସର୍ବଦା ପ୍ରାକୃତିକ ୱାକ୍ସ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମହମବତୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
  • ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏପରି ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ଶରୀରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ।

Reference: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10783381/

(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

SCENTED CANDLES HEALTH RISKS
SCENTED CANDLES HARMFUL FOR HEALTH
SCENTED CANDLES AND CANCER RISK
SCENTED CANDLES BAD FOR HEALTH
SCENTED CANDLES HEALTH RISKS

