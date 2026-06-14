ଯୁବାବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଜି ହିଁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀ
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ବୟସର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କି ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ...
Published : June 14, 2026 at 7:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ୍ବଚା, ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀର ଓ ଯୌବନଭରା ଚେହେରା ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି । ହେଲେ ବୟସ ସହିତ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ବୟସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଯୁବବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
1. ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ:
ଶୟନ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହିତ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମରାମତି କରିଥାଏ । ସଠିକ ଶୟନ ବିନା ଶରୀରର କୋଷିକା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଆକି ତଳେ କଳା ଦାଗ, ତ୍ବଚାରୁ ଚମକ ଗାୟବ ହୋଇଯିବା ଓ ଚେହେରାରେ କ୍ଲାନ୍ତପଣ ଦିଶିବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଚା ନିଦ୍ରା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
2. ଚିନ୍ତା କମ୍ କରନ୍ତୁ:
ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ ହର୍ମୋନର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ । ଏହି ହର୍ମୋନ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ତ୍ବଚା ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ କାଏମ୍ ରଖୁଥିବା କୋଲାଜେନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚା ଉପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଚିନ୍ତା କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତର ନୁହେଁ ବରଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
3. ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ:
ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍କ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି ? ଏଥିରେ ଥିବା ମାତ୍ରାଧିକ ତେଲ ଓ ଚିନି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜ୍ବଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅକାଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେଣୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତେଜ ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ ।
4. ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ:
ଏକ ଅଳସୁଆ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୟସର ଛାପ ଦିଶିଥାଏ । ନିଜର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାବାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
5.ଖରାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣ ରଶ୍ମୀ (UV Rays) ରହିଥାଏ । ଯାହା ଆମର ତ୍ବଚା ପରେ କ୍ଷତିକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚାରେ ଭାଙ୍ଗ ଓ ଦାନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ତ୍ବଚା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ।
ଯୁବବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ, ନିୟମିତ ଶୟନ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫିଟ୍ ରହିଥାଏ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)