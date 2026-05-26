ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି କି ? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ...

ଯଦି, ସାରା ରାତି ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଲଗାତାର ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 5ଟି ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ କଣ କରିବେ ପଢନ୍ତୁ...

Be aware of these 5 signs after waking up in the morning
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ଲୋକ ସକାଳୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସହଜତା କିମ୍ବା କିଛି ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଯେପରି ଅଳସୁଆ ଲାଗିବା, ହାଲୁକା କଷ୍ଟ ଭଳି ଲକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଆଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ବାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।

ଥକ୍କା ଲାଗିବା:
ସାରା ରାତି ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କା ଲାଗିବା କିଛି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଅଟେ । ବିଶେଷ କରି ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚିନ୍ତା ଭରା ଦିନ ପରେ ଥକ୍କା ଲାଗିବା ସାଧାରଣ କଥା । ମାତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ନିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକ୍କା ଲାଗିବା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ କିମ୍ବା ହର୍ମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେଉଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା:
ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିବାପରେ ହେଉଥିବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କେବଳ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶର ଅଭାବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍‌ନିଆ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଆଦିରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ମାମଲାରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଗଣ୍ଠିରେ କଷ୍ଟ:
ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଆଦିରେ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ ଏହା ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଭୁଲ ଭାବେ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି କଷ୍ଟ ଉଠିବା ପରେ 30 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଓ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବା:
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଅସ୍ଥିର ଲାଗିବା ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟାରୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ହର୍ମୋନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅତ୍ଯଧିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ । ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଲେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ମୁଁହ ଫୁଲିଯିବା:
ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁହ ଫୁଲିଯାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ପାଣି ଜମିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଲୁଣ ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଡନୀ ଓ ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କୀତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏପରି ମୁଁହ ଫୁଲିବା ପରେ ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ହେଉନଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ତେବେ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀରତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

  • ସମୟ ସହିତ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ
  • ତୀବ୍ର ଭାବେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେବା
  • ବହୁ ଲକ୍ଷଣ ଏକତ୍ର ଦେଖାଦେବା
  • ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା

ଏପରି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)

