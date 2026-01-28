ଭିଟାମିନ D ଟାବଲେଟ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ? ଆଜି ହିଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ...
ଭିଟାମିନ D ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକକାରୀ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଯଦି ଅଧିକା ଭିଟାମିନ D ଟାବଲେଟ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
Published : January 28, 2026 at 10:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଟାମିନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଣନ୍ତି କି ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭିଟାମିନ D ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକକାରୀ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ଏହା ଆମର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଜଲଦି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଯଦି ଅଧିକା ଭିଟାମିନ D ଟାବଲେଟ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବୁଥିବା ଭିଟାମିନ D ଟାବଲେଟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାଜି ପାରେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିବା...
କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଭିଟାମିନ D ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ମାତ୍ରା ବଢିଗଲେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ଏପରି ଭିଟାମିନ Dର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ବଢିଯାଏ । ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏହାକୁ ହାଇପରକ୍ୟାଲସେମିଆ କୁହାଯାଏ ।
ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ବଢିଗଲେ କୀଡ଼ନୀକୁ ରକ୍ତ ଛାଣିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କିଡ଼ନୀରେ ପଥର ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ କିଡନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଯଦି ସଠିକ ସମୟରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତେବେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ମାତ୍ରା ବଢିଗଲେ କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଚିନ୍ତା ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।
ଏପରି ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ:
ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ଓ କିଡ଼ନୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ହିଁ ଭିଟାମିନ D ଟାବଲେଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ନିରନ୍ତର ଅନ୍ତରାଳରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ସଠିକ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗ୍ରହଣ ଓ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ସେବନ କରିଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )