ଉଚ୍ଚ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ?

ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଗଣ୍ଠିଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ...

URIC ACID
ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 23, 2026 at 2:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଅଜାଣତରେ ଘେରି ରହିଛି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ସବୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 'ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍' । ଯଦି ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନଚେତ୍ ଏହା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ନ ହୁଏ, ତେବେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ ?

"ମେଡଲାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍" ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ,'ଉଚ୍ଚ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍' ଶରୀରରେ ମେଟାବୋଲିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅପଚୟ ଉତ୍ପାଦ । ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ପ୍ୟୁରିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ଅପଚୟ ଉତ୍ପାଦ । ପ୍ୟୁରିନ୍ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଶରୀର ଏହି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ ଏବଂ ପରିସ୍ରାରେ ବୃକକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜମା ହୁଏ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ, ରକ୍ତରେ ୟୁରିକ ଏସିଡର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହାକୁ ହାଇପରୟୁରିସେମିଆ କୁହାଯାଏ, ଯାହା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରୋଟିନଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏହାର କାରଣ । ତଥାପି, ଯଦି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ୟୁରିକ ଏସିଡର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ରୋକିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଶରୀରରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?

ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଶରୀରରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ହଠାତ୍ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବିଶେଷକରି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି, ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧି ଏବଂ କହୁଣୀରେ । ଏପରି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲାଲ୍ ଏବଂ ଫୁଲିଯାଏ ।

କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ କିଡନୀ ଶରୀରରୁ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଛାଣିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ଏହାପରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ଫଟିକ କିଡନୀରେ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ଧିରେ ଧିରେ ଷ୍ଟୋନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ପରିପାରେ । ଯଦି କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନ ପିଠି ଏବଂ ପେଟକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଯାଏ । ଯଦି ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ, ତେବେ କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ।

ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି : ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଶରୀର ଶର୍କରାକୁ ଚର୍ବିରେ ପରିଣତ କରି ପେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା କରିଥାଏ । ଶରୀରର କୋଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବାରୁ, ଚର୍ବି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା କମ୍ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ଏହାସହ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ପରିସ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ଫଟିକଗୁଡ଼ିକ ଏସିଡିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ପରିସ୍ରା ନଳୀ ଦେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୂତ୍ରାଶୟର ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ । ଫଳରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପରିସ୍ରା ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ହୋଇପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଅପଚୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବାରୁ ପରିସ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ।

ଥକ୍କାପଣ: କିଡନୀ ଅତିରିକ୍ତ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫିଲ୍ଟର କରିବାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ସାରା କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଭାବର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ?

health.harvard.edu ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଛେଳି, ଘୁଷୁରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବାଦାମ, ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍, ଓଟ୍ସ, ଏବଂ ଚେରି, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଏବଂ ଅଁଳା ପରି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହାସହ ମିଠା ଏବଂ ବେକେରୀ ଜିନିଷ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

