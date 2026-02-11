ETV Bharat / health

ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହି ଜୁସ୍ ବଢାଇବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି

ବଦଳୁଛି ପାଗ । ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ବର, କାଶ ଲାଗି ରହିପାରେ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ

this Juice will Boost immunity in this changing weather
ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହି ଜୁସ୍ ବଢାଇବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି (Getty Image)
ETV Bharat Odisha Team

February 11, 2026

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଋତୁରେ ଆସୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଶୀତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ସକାଳେର ଥଣ୍ଡା, ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରୁଛି ଥଣ୍ଡା । ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ଅଁଳା ରସର ମିଶ୍ରଣ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ବହୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଖବରରେ ଅଧିକ ପଢିବା...

ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଦଳିଲେ ଶରୀରକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ?

ଏପରି ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସକାଳ, ଦିନରେ ଓ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ସାମାନ୍ୟ କାଶ, କଫ, ପେଟ ଖରାପ ଓ ଶୁଖିଲା ତ୍ବଚା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ନିଜ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ଓ ଅଁଳା ରସର ମିଶ୍ରଣ କାମରେ ଆସିଥାଏ ।

ଶରୀରକୁ ସଫା କରେ:

ଘି-କୁଆଁରୀ ନିଜର ଶୀତଳତା ଗୁଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଁଳା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୁଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ । ଏହି ଦୁଇ ରସକୁ ଏକତ୍ର ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଶରୀରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ସଫା କରିଥାଏ । ଏହି ଜୁସ୍ ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରିଥାଏ । ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳେ ପେଟରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ଜୁସ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ଶକ୍ତିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଆଳସ୍ୟତା ଦୂରେଇବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ ।

ତ୍ବଚା, କେଶ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:

ଶୁଖିଲା ତ୍ବଚା, ଭଙ୍ଗୁର କେଶ ଆଜି କାଲି ପରିବେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି । ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅଁଳାରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ C କେଶ ଓ ଏହାର ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଯଦି ସକାଳୁ କେବେ ଆଇନାରେ ନିଜ ଚେହେରାରେ ସତେଜତା ନଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜୁସ୍ ସେବନ ଦ୍ବାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ।

କିପରି ପିଇବେ ?

ଆପଣ 20-25 ml ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ 10-15 ml ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଇପାରିବେ । ଏହା ସ୍ବାଦରେ କଷା ଲାଗିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ମହୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇଲେ ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗୋରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)

