ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହି ଜୁସ୍ ବଢାଇବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି
ବଦଳୁଛି ପାଗ । ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ବର, କାଶ ଲାଗି ରହିପାରେ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ
Published : February 11, 2026 at 8:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଋତୁରେ ଆସୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଶୀତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ସକାଳେର ଥଣ୍ଡା, ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରୁଛି ଥଣ୍ଡା । ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ଅଁଳା ରସର ମିଶ୍ରଣ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ବହୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଖବରରେ ଅଧିକ ପଢିବା...
ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଦଳିଲେ ଶରୀରକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ?
ଏପରି ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସକାଳ, ଦିନରେ ଓ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ସାମାନ୍ୟ କାଶ, କଫ, ପେଟ ଖରାପ ଓ ଶୁଖିଲା ତ୍ବଚା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ନିଜ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ଓ ଅଁଳା ରସର ମିଶ୍ରଣ କାମରେ ଆସିଥାଏ ।
ଶରୀରକୁ ସଫା କରେ:
ଘି-କୁଆଁରୀ ନିଜର ଶୀତଳତା ଗୁଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଁଳା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୁଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ । ଏହି ଦୁଇ ରସକୁ ଏକତ୍ର ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଶରୀରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ସଫା କରିଥାଏ । ଏହି ଜୁସ୍ ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରିଥାଏ । ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳେ ପେଟରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ଜୁସ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ଶକ୍ତିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଆଳସ୍ୟତା ଦୂରେଇବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ ।
ତ୍ବଚା, କେଶ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଶୁଖିଲା ତ୍ବଚା, ଭଙ୍ଗୁର କେଶ ଆଜି କାଲି ପରିବେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି । ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅଁଳାରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ C କେଶ ଓ ଏହାର ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଯଦି ସକାଳୁ କେବେ ଆଇନାରେ ନିଜ ଚେହେରାରେ ସତେଜତା ନଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜୁସ୍ ସେବନ ଦ୍ବାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ।
କିପରି ପିଇବେ ?
ଆପଣ 20-25 ml ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ 10-15 ml ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଇପାରିବେ । ଏହା ସ୍ବାଦରେ କଷା ଲାଗିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ମହୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇଲେ ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗୋରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)