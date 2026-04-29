ମଧୁମେହ ଓ ମଦ୍ୟପାନ: ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା...
ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଗୌରବ ସଚ୍ଚଦେବା ।
Published : April 29, 2026 at 1:05 PM IST
ଚଣ୍ଡିଗଡ: ଜନ୍ମଦିନ ହେଉକି ଭୋଜି, କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି । ଜମେ ମଦ ଆସର, ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ପେଗ୍ ପିଇଦେଲେ କିଛି ହେବନି...ଆପଣ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ...ମଦ ଓ ମଧୁମେହ...ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଣା । ମଦ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଅଚାନକ ବଢିଯାଏ...
ଡାଇବେଟିସ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଗୌରବ ସଚ୍ଚଦେବା କୁହନ୍ତି, ‘ମଦ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଅଚାନକ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, କମ୍ ହେବା, ହଠାତ୍ ଅଧିକ କରିଥାଏ । ମଦରେ କ୍ୟାଲୋରି ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ରହିଥାଏ । ଯାହା ରକ୍ତଶର୍କରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ମଦର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ହାଇପୋଗ୍ଲେସିମିଆ (Hypoglycemia) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ।’
ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ ପିଇବା ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ:
ତେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଡାକ୍ତର ସଚ୍ଚଦେବା କୁହନ୍ତି, ‘ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ହାଇପୋଗ୍ଲେସିମିଆର ବିପଦ ବଢି ଯାଇଥାଏ । କାରଣ ଯକୃତ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ବଦଳରେ ମଦକୁ ହଜମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଅଧିକ ବଢିଯାଇଥାଏ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଯେପରିକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅଚେତ୍ ହୋଇଯିବା ।
ମଧୁମେହ ଦୁଇ ପ୍ରକାର:
ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମଧୁମେହ କେବଳ ଏକ ରୋଗ ନୁହେଁ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ଟାଇପ-1 ମଧୁମେହ ସାଧାରଣତଃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହ ଜଡିତ ରହିଥାଏ । ଡାଏଟ, ବ୍ୟାୟାମ, ଓଜନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ମଧୁମେହ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଦେଶୀ ମଦ ନା ବିଦେଶୀ:
ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ...ସାଧାରଣତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଦେଶୀ ମଦ କଣ ବିଦେଶୀ ମଦ ଠାରୁ ଖରାପ ଅଟେ ? ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉତ୍ତର ହଁ...ଦେଶୀ ମଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ବାଣିଜିକ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ପିରିଟ୍ (ହ୍ବିସ୍କି, ୱାଇନ, ବିୟର)ରେ ଆଲକୋହଲର ମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ । ବୋତଲରେ ଆଲକୋହଲ୍ ମାତ୍ରାର ପ୍ରତିଶତ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସହ ମଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ମଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ପାଳନ ହୋଇନଥାଏ । ଯେପରିକି ଦେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନଥାଏ । ମଦରେ ଆଲକୋହଲ୍ ମାତ୍ରା ଜଣାପଡିନଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । ଅନେକ ଲୋକ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଖବର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ । ଡାକ୍ତର ସଚ୍ଚଦେବାଙ୍କ କହିବା କଥା, ମଦ ତ ମଦ ହୋଇଥାଏ । ସେ ଦେଶୀ ହେଉକି ବିଦେଶୀ । କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ମଦରେ ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ...ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କଣ ମଦ ପିଇବା ଅନୁଚିତ୍ ? ତେବେ ଡାକ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ ନକଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ସଚ୍ଚଦେବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
- ପୁରୁଷଙ୍କୁ 30 mlର ଦୁଇଟି ପେଗ୍ ପିଇବା ଉଚିତ୍ । ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ
- ମହିଳା 30ରୁ 45 ml ଗୋଟିଏ ପେଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ
- ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
- ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ:
ICMR ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 101 ମିଲିୟନ ପାର୍ । ପ୍ରତି 9 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ । ସେହିପରି 136 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିକ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । ମଧୁମେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛି ।
ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସ୍ବାତି ଖୁରାନା କହିଛନ୍ତି, ‘ମଦ ପିଇବା ଏକ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି । ଲୋକେ କେବଳ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ ଖୁସିରେ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କଲେଣି । କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ପିଇବାର ହାର ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ପଞ୍ଜାବ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 8 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ପିଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା 4.5 ଲିଟର ରହିଛି । 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମଦରୁ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।
ମଦ ଓ ଓଜନ ବଢିବା:
ମଦ ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ଓଜନ ବଢେ । ମଦରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ୟାଲୋରିକୁ ‘ଖାଲି କ୍ୟାଲୋରି’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରରେ ଓଜନ ବଢେ । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ । ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଯକୃତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଯକୃତ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେନାହିଁ ।
ମଦ ଶରୀରରେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍, ରକ୍ତଶର୍କରା, ଓଜନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଦର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
