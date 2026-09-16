ଚେତା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀର ହେଲା ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ସର୍ଜରୀ, Aiims ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସଫଳତା
ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇ ଅଚେତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
Published : September 16, 2026 at 2:32 PM IST
ଦେଓଘର (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦେଓଘର ଏମ୍ସ (AIIMS) ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଜଟିଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅପରେସନ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚେତକ ବା ଆନାସ୍ଥେସିଆ ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ରୋଗୀ ଚେତାରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଏମ୍ସ ଦେଓଘର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ରୋଗୀ ଚେତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏପରି କିଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ନିଜ ଚେତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ କଥା କହିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।
ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ:
ଏମ୍ସ ଦେଓଘର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିମଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ଡଃ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଶ୍ବାସ ଓ ଡଃ ସୌରଭ କୁମାର । ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଆନେସ୍ଥେସିଓଲୋଜି ଦଳରେ ଡଃ ନେହା ଭାରତୀ, ଡଃ ଗିରୀଶ ଏବଂ ଡଃ ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିମଳ ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଖୁବ ଜଟିଳ । ବିଶେଷ କରି କଥା କହିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଦୃଷ୍ଚିଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ନଜର ରଖି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ।
ଏଥିପାଇଁ ରୋଗୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବିଭାଗର ଦଳ ରୋଗୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏପରି ରୋଗୀ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ବାରା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଥିବା ଦଳ ମସ୍ତିଷ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ।
ଏମ୍ସ ଦେଓଘର ବିଷୟରେ...
ଏମ୍ସ ଦେଓଘରକୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ସଫଳତା ଏଠାକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ । ଏପରି ଜଟିଳ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦୂରସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଦେଓଗର୍, ଭାଗଲପୁର, ବଙ୍କା, ଜାମୁଇ, ଆସାନସୋଲ୍, ଦୁର୍ଗାପୁର, ଗିରିଡିହ ଏବଂ ଜାମତାରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଓଗରର ଦେଓଗରୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ AIIMS ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 15ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି ।