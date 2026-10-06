କର୍କଟ ରୋଗର ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ AIର ଭୂମିକା
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି: ରୋଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ କେମୋଥେରାପି ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ କୋଷଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି।
Published : October 6, 2026 at 9:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AI କ୍ୟାନସର ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ କ୍ୟାନସର ସେଲ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନଥାଏ ବରଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କେତେ କ୍ଷତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ଯାହା କେବଳ କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ।
"ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି । ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଏହି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିବ," ଡକ୍ଟର ସେନ୍ଥିଲ୍ ରାଜପ୍ପା, ଇଣ୍ଡୋ-ଆମେରିକନ୍ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଇନାଡୁ-ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।
"ଏହି ଗବେଷଣା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ, " ଡକ୍ଟର ସେନ୍ଥିଲ୍ ରାଜପ୍ପା
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍କଟ କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ "ଏକକ-ସେଲ୍ RNA" ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର କୋଷରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଏବଂ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, ସେମାନେ କର୍କଟ ଷ୍ଟେମ୍-ପରି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, SN ବୋସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଅଶୋକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ 'AI-ଆଧାରିତ କର୍କଟ ଷ୍ଟେମ୍-ପରି କୋଷ ପ୍ରୋଫାଇଲର୍ ଏବଂ ନିଓପ୍ଲାଜମ୍ ଡିକନଭୋଲୁଟର୍' (ACSCEND) ନାମକ ଏକ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପକରଣ ଟ୍ୟୁମର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କର୍କଟ ଷ୍ଟେମ୍-ପରି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ ।
ଟ୍ୟୁମର ସହିତ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍କଟ ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧିପାଇଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି, ଗବେଷକମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍କଟ ଡାଟାବେସ୍ ରୁ 25,000 ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟୁମର ନମୁନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି AI-ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ମାନକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ନମୁନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।" ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ (NAR କ୍ୟାନସର) ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।
IASST-ଗୌହାଟି ଏବଂ IIT-ଗୌହାଟିର ଗବେଷକଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ 'RK-251' ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର-ଅଣୁକୁ ନେଇ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣ କେମୋଥେରାପି, କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ବାରା ସୁସ୍ଥ କୋଷିକାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାନ୍ତି । RK-251 ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ କୋଷ ତୁଳନାରେ 'ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅକ୍ସିଜେନ ସ୍ପେସିଜ୍' (ROS)ର ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ RK-251 ଏକ କର୍କଟ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା ଏହି ROS ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି 'NBD-HEX' ନାମକ ଏକ ଆଣ୍ଟି-କ୍ୟାନସର ଏଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ । ଏହା କର୍କଟ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ । ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଔଷଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହାର ସୁସ୍ଥ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ଆମେରିକୀୟ କେମିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି (ACS) ର ମେଡିସିନାଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଔଷଧ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି:
"ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ କର୍କଟ ରୋଗ କୋଷରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା 'ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସ'କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଏକ ଔଷଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମଡେଲ ଉଭୟର ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଔଷଧଟି ସାଧାରଣ କୋଷ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କର୍କଟ ରୋଗ କୋଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି । "ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ବାରା କମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ," ଡକ୍ଟର ସେନ୍ଥିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ।