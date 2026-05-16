ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ? ସରଳ 5 ଉପାୟରେ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ
ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସରଳ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ।
Published : May 16, 2026 at 5:17 PM IST
PHONE ADDICTION 5 WAYS TO CUT BACK , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି । ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟ ହେଉ ଆମେ ସଭିଏଁ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଖାଲି ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଜଣାପଡିନଥାଏ । ଏହା ସେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ପଡୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଜାଣତରେ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଆମ ଜୀବନର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ମାତ୍ର ଏହା ଆମର ଶୟନ, ଏକାଗ୍ରତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟକ୍ସ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ ।
ମାତ୍ର ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସରଳତା ପାଇଁ 5ଟି ସରଳ ଉପାୟ ଆଣିଦେଇଛୁ । ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁ୍କ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।
1. ନିଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ:
ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାମ ଓ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଯଥା: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲାପଟପ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଟିଭି । ମାତ୍ର ଏଗୁଡିକର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଚିନ୍ତା, ଉଦସୀନତା ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଡିଭାଇସଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ।
2. ଅନାବଶ୍ୟକ ନୋଟିଫିକେସନ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ:
ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଛରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ନୋଟିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ନୋଟିଫିକେସନ ଯଥା: ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଆପ୍, ଗେମ୍ସ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ।
3. ଶୋଇବା ଓ ଖାଇବା ବେଳେ ଫୋନକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ:
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଓ ଶୋଇବାବେଳେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ । ମାତ୍ର ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶୋଇବାର 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।
4. ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ:
ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ବ୍ୟବାହର ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶରୀର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଏକ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା, ଯୋଗ କରିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଓ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବେ ।
5. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ:
ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେକବୁକ୍ ଆଦିର ସେଟିଂରେ ଯାଇ ଏହି ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର Digital Wellbeing ଫିଚରର ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିପାରିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
reference: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12401922/