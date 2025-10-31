ETV Bharat / entertainment

ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' ରିଲିଜ; 800 ଥିଏଟରରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ହାଉସଫୁଲ ଶୋ'

ପରଦାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' । ହାଉସଫୁଲ ଶୋ' । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବି ହୋଇଛି ଟିକେଟ ହୋଇସାରିଛି ବିକ୍ରି ।

zubeen garg last film roi roi binale release
zubeen garg last film roi roi binale release (Photo: Film Poster/ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 1:25 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 2:20 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୋଇ-ରୋଇ ବିନଲେ' ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟରରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଶର 800 ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ସମସ୍ତ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ରହିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବି ହୋଇଛି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଏଥିସହ ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆସାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ସକାଳ ୪:୨୫ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

zubeen garg last film roi roi binale release
zubeen garg last film roi roi binale release (IMAGES- ETV Bharat)

ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ସଂଗୀତିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକୁ ଜୁବିନ୍ ପ୍ରାୟ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖାଯିବାର ଚିହ୍ନ, ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଆସାମରେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜୁବିନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଆସାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଏଟର ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି।

ଆସାମରେ କ୍ରେଜ୍

ଆସାମ ଫିଲ୍ମ ଆସୋସିଏସନ ସମସ୍ତ ଥିଏଟରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ଜୁବିନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ସିଟ୍ ଉପରେ ଚିଠି, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନୋଟ୍ ରଖି "ମୋଇ ଆହେସୁ ଜୁବୀନ ଦା" (ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଜୁବୀନ ଭାଇ) ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ସିନ୍ ଥିଏଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ସମୟରେ ଗୌହାଟୀରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଥିଏଟର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ।

zubeen garg last film roi roi binale release
zubeen garg last film roi roi binale release (Photo: BookMyShow Screengrab)

ଗାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସମ୍ମନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଏଟରରେ ଏକ ସିଟ୍ ଖାଲି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଚେୟାରକୁ ଫୁଲ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ସ୍କାର୍ଫରେ ସଜାଯାଇଥିଲା ।ଗୌହାଟୀରୁ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼, ତେଜପୁରରୁ ତିନସୁକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦର୍ଶକମାନେ ସକାଳ 3ଟାରୁ ଥିଏଟରରେ ଏକାଠି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗର୍ଗଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଏବଂ ମହମବତୀ ଜଳାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଥିଏଟର 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲାଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୁଦ୍ଧା ଆସାମ ସିନେମାରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

zubeen garg
zubeen garg (IMAGES- ETV Bharat)

ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ କରାଯିବ ଦାନ

ତେବେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଜୁବିନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଏହି କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବା ପରେ, ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଆସାମୀ ସିନେମାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ । ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ, ଆସାମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜରୁ ରାଜ୍ୟ GST କଲେକ୍ସନ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାଗୁରୁ କଳାକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଦାନ କରାଯିବ ।

zubeen garg
zubeen garg (IMAGES- ETV Bharat)

ରାଜେଶ ଭୂୟାଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତା ଓ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜୁବିନ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛୁ ।"

ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

କହିରଖୁଛୁ କି, ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ରୋଇ-ରୋଇ ବିଏନଲେ" ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

