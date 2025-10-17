ETV Bharat / entertainment

ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସ୍ଥଗିତ

ଆସାମର 'ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଇକନ' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।

zubeen garg
zubeen garg (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 3:19 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସାମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆସାମରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଆୟୋଜକମାନେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଏହା ଭାରୀ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର 10ମ ସଂସ୍କରଣ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିସେମ୍ବର 4-7, 2025 ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସାମ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ, ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପିଢ଼ିକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଛି । BVFF ଲୋକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ।''

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ । ଫେରସ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଓ DSP ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗ ଗିରଫ

ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ "ରକଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥଇଷ୍ଟ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଜୁବୀନ ଆସାମୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଆସାମୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ, ଜୁବୀନ ଚାର୍ଟ-ଟପ୍ ହିନ୍ଦୀ ବଲିଉଡ୍ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି । ଜୁବୀନ ଆସାମୀୟ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ 2006 ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର "ୟା ଅଲି" ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ "କ୍ରିଶ୍ 3" ର "ଦିଲ୍ ତୁ ହି ବାତା" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଉଭଣୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

