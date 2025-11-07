ପରଲୋକରେ ଜରିନ ଖାନ, ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ବାସଭବନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଆରପାରିରେ ସୁଜୈନ ଖାନଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଶାଶୁ ଜରିନ ଖାନ । ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ବାସଭବନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 4:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଜୈଦ ଖାନ, ସୁଜୈନ ଖାନଙ୍କ ମାଆ ଜରିନ ଖାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ବୟସ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 81 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିଯୋଗରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ବାସଭବନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜରିନ ଖାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଜୁହୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇର ଜେଡବ୍ଲୁ ମାରିଅଟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀ, ଜୟା ବଚ୍ଚନ, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଭଗନାନୀ, ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅଲି ଗୋନି-ଜସମିନ ଭାସିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଜରିନ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଅଭିନେତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଖାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଜୈଦ ଖାନ ଏବଂ ଝିଅ ସୁଜୈନ ଖାନ, ଫାରା ଖାନ ଅଲି ଏବଂ ସିମୋନ ଆରୋରା ଅଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଜରିନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସେମାନଙ୍କର 59ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଜରିନଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଫରାହ ଖାନ ଅଲି ଡିଜେ ଆକିଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ସିମୋନ ଆରୋରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଜୟ ଆରୋରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସୁଜୈନ ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୈଦ ମଲାଇକା ପାରେଖଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୟ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜରିନ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ "ତେରେ ଘର କେ ସାମନେ" ଏବଂ "ଏକ ଫୁଲ ଦୋ ମାଲି" ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଜରିନ ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
