ଆଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲେ ଜନାଇ ଭୋସଲେ
ଆଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାତୁଣୀ ଜନାଇ ।
Published : April 14, 2026 at 2:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କଲେ ନାତୁଣୀ ଜନାଇ ଭୋସଲେ । ଆଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜନାଇ । ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୁଃଖ, କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଆଶା ଓ ଜନାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୃଢ ସମ୍ପର୍କର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଶାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଜନାଇଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଜନାଇଙ୍କ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ
ଆଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଜନାଇ । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଜନାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘‘ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ତାହା କମ ପଡିବ । ଏଭଳି ଭେଟେରାନ ଗାୟିକାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା ଦେଖି ମୁଁ ଚକିତ ଓ କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ’’ ।
ତାଙ୍କ ନୋଟରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପାଇବାକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ଜେଜେମା "ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି" ଏବଂ ଆଶା ଆରପାରିରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି’’ ବୋଲି ଜନାଇ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ।
ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମହରା ପୋଷ୍ଟରେ ଜନାଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ହସହସ ମୁହଁରେ ଆଶା ଓ ଜନାଇଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଆଶା ଭାରତୀୟ ବେଶଭୂଷାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଆଶା ଏକ କ୍ରିମ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଜନାଇ ଗୋଲାପୀ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି . ସେଇ ଫଟୋ କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘‘ବିଦାୟ ମୋ ପ୍ରେମ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରେମ’’ । ଆଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଆର ରେହମାନଙ୍କ ଅରିଜିତ ସିଂ ଗାଇଥିବା ଛାଭା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜାନେ ତୁ ଗୀତ ବି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ।
12ରେ ଆଶାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା
ଗତ 12ରେ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶା ଭୋସଲେ । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଲୋଅର ପରେଲ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆବାସ କାସା ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ଆଶାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭଚିନ୍ତକ ତଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଦସ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଆଶାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶିବାଜୀ ପାର୍କ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା ଏ ଦେଶ । ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଥିଲା । ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଜନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଚାର ଅମିର ଖାନ, ବିକ୍କି କୌଶଲଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ବହୁ କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଆଶା, ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହେବ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି କରିବେ ଶେଷଦର୍ଶନ