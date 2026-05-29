ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ତାଲିକା ଶୀର୍ଷରେ ଏହି ତାରକା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଓ ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ବି ପକାଇଲେ ପଛରେ
IMBD ଏହାର ସାପ୍ତାହିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥର, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନଟି କୌଣସି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ନା ନାହିଁ ବରଂ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 9:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୁଭି ଡାଟାବେସ୍ (IMDb) ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଏହି ତାଲିକା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ କେତେ ଥର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଏହି ତାଲିକାରେ ସେହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଯେତେବେଳେ IMDb ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ 30' ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ନାମିଦାମୀ ବଲିଉଡରୁ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ନିକଟରେ 'କର୍ତ୍ତବ୍ୟ' ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛି, ହରପାଲ କିଏ, ହରିୟାଣଭି ପୁଅ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୈଫ୍ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ? ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମ ଯୁଦ୍ଧବୀର ଅହଲାୱତ, ସେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ 33 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର, ମୋହନଲାଲ, ଭାମିକା ଗବ୍ବି ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଇଏମବିଡିରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
"କର୍ତ୍ତବ୍ୟ" ରେ ଯୁଦ୍ଧବୀର ଅହଲାୱତ ହରପାଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପିଲା ଯାହାକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଏ । ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନବାଗତ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଏହି ଅଭିନେତା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଥିଏଟର ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିରୋଜ ଆବାସ୍ ଖାନଙ୍କ "ମୁଗଲ-ଏ-ଆଜମ୍: ଦି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍" ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲେ । ସେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ତାପସୀ ପନ୍ନୁ ଏବଂ ଭୂମି ପେଡନେକରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ସାଣ୍ଡ କି ଆଁଖ" ସହ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପରଦାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରୋ ତୋମରଙ୍କ ପୁଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଶମଶେରା" ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ସେ ବବି ଦେଓଲ ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଲଭ୍ ହଷ୍ଟେଲ" ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ