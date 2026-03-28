ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ନବମୀରେ ବାପା ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲ
ବାପା ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତିକା ଚୌହାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁର ଝଲକ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୭ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି କୁନି ଅତିଥି । ଏହି ଖୁସି ଖବର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତିକା ଚୌହାନ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ରାମ ନବମୀ (୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ଅବସରରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଛୋଟ ପାଦ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଟି ପୁଅ କି ଝିଅ ତାହା ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାମ ନବମୀର ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭ ଅବସରରେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୭.୦୩.୨୦୩୭ ।''
ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନାଜୁକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ରାମ ନବମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଚିତା ଚୌହାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ ଅଛି କି ଝିଅ ଅଛି। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ମସଗୁଲ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ "ଜୁନିୟର ବାବୁ ଭାଇ" ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି, ଅନୁରାଗ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ରିତିକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସର୍ବଧର୍ମ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅନଲାଇନରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଚାଲିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଚାଲିପାରିବି କି ନାହିଁ ।"
ପରେ ରିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସେୟାର କରିବେ । ଏବେ, ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ଆସିବା ନେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଖୁସି ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଅନୁରାଗ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋଟୋଭ୍ଲଗର, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ "UK07 ରାଇଡର" ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ 17 ପରେ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ