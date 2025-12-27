ଓଲିଉଡରେ ଛାପ ଛାଡିଲା ‘2025’: ଖଟା-ମିଠା ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲା ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ
2025 ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଛି ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତି । ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ କଳକାର... କିଏ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଛାପ ଚାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆରପାରିକୁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 11:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେବ ୨୦୨୫ । ଆଉ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷ । ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନେଇ ସଫଳତା ପଛରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁବା । ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ଆଉ ସଜାଡିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଏହି ନୂତନତାର ଆରମ୍ଭ ଭିତରେ ବର୍ଷ ସିନା ସରିଯାଏ ହେଲେ ଅନେକ କିଛି ଛାପ ଓ ସ୍ମୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ । ସେହିପରି ଏହି ୨୦୨୫ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନେକ କିଛି ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି । ଯାହା ସିନେ ତାରକାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ମିଠା ସ୍ମୃତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଛି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଛି । ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତି ସହ ଦୁଃଖର ସେହି କଳାବାଦଲ କିପରି ଓଲିଉଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଆଉ କେତେ ସଫଳତା ଦେଇଥଲା । ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତ୍ୱନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା....
ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗୁଛି ଓଲିଉଡ । ପୂର୍ବରୁ କପି, ଡବିଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର । ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା । 2024ରେ 'ପାବାର', 'କୁହୁଡି', 'ଆଶ୍ରମ', 'କର୍ମ', 'ଭିଲେନ' ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲା । ଏହାର କାହାଣୀ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଲା ଏବଂ ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେଲେ ଦର୍ଶକ । ସେହିପରି 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡ କଳକାର ସେହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ । ଆକ୍ସନ ଠୁ ରୋମାନ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ ।ଯାହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିନଥିଲା ବରଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବି ରାଜ୍ କରିଥିଲା ।
2025 ଓଲିଉଡ ପାଇଁ କେମିତି ରହିଲା ?
୨୦୨୫ରେ ମୋଟ ୪୦ଟି ଫିଲ୍ମ ପରଦାରେ ବା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୁତ', ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ 'ଅନନ୍ତା', ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଚାରିଧାମ', ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଧୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ବିନି ସାମଲଙ୍କ 'ନବକଳେବର' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୁତ' ହଲରେ ୫୦ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଲିବା ସହ ୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା । ଅନେକ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଓଲିଉଡର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇଥିଲା । ଆଉ ଏହାକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ଅନନ୍ତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ 'ନବକଳେବର', ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତକୁ ନେଇଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଚାରିଧାମ' ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ସେହିପରି ୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଅର୍ଥାତ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଅଧ୍ୟାୟ ସାଜିଥିଲା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶାଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ମହିମା ଅଲେଖ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ସିନେମା ଭାବେ ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ ପ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିକାଶ ସହ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଓଡିଶାକୁ ଗୌରବାନିତ୍ବ କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେବ ସଂରକ୍ଷିତ
ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଷ ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟର ହେବ ପୁନଉଦ୍ଧାର ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସଂରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଓ ବିକାଶର ଏହି ବଡ କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନୂଆ ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତିବା ପାଇଁ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରନେସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ଆର୍କାଭ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷର ହେବ । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢୀ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ।
2025ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମସ:
୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାଇଫ' ନାରୀ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅକୁହା କଥାକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେତେ ବେଶୀ ଭଲ କରିନଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ସିନେମା ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ କାହାଣୀ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା । ପରେ ପରେ ଜାନୁଆରୀରେ 'ବଇଦ', 'ରଙ୍ଗାଶୂର', 'ଅଦୃଶ୍ୟ', 'ଭାଇ' , 'ଆଞ୍ଜେଲ' ଭଳି ୭ ଟି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ପରେ ଫେବୃଆରୀରୁ ଡ଼ିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଏହିସବୁ ସିନେମା ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଟରସାଇକେଲ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଭଲ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦରେ ଆସିଛି । ଆଉ ବର୍ଷା ଶେଷରେ ୩୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ 'ଲଢେଇ' ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସ ରେ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଓ କେତେ ରାଜ କରିବ ତାହା ରିଲିଜ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।
ଓଲିଉଡ 2025 ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
''2025ରେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଓଲିଉଡ''
2025ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସିନେମାର ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ସମୀକ୍ଷକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବିଶ୍ଲେଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ''୨୦୨୪ ରେ ଓଡିଆ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶତ ପାଖାପାଖି ୨୦% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ୨୦୨୫ ରେ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ୨୦୧୪ ଗଲା ବର୍ଷ ହଲରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ୫୦ ଟି ସିନେମା ହେଲେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ସର୍ବମୋଟ ୪୦ଟି ସିନେମା । ଏହି ବର୍ଷ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ କମିଥିଲେ ହେଁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଏବଂ ଓଲିଉଡ ପ୍ରତି ପୁଣି ଭଲପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ହାଇ ବଜେଟ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ବାବୁସାନ ଓ ଅନୁଭବ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଭଳି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ମୁଭି 5ରୁ 10 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛନ୍ତି । ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ।''
'ଭଲ କାହାଣୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବେ'
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 2025ରେ କିଭଳିଥିଲା ଓ 2026 ପାଇଁ କ'ଣ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ ସେନେଇ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ସିନେମାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିରୋ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ', 'ଅନନ୍ତା' ଭଳି ଅଧିକା ଦିନ ଏହା ହଲ ରେ ବି ଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ହଲ ମୁହାଁ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇଛି । ଭଲ ସିନେମା ହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ଆମ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ସହ ଆଉ ଭଲ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି । ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମାନେ ନୂଆ କାହାଣୀର ଉପରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ''
'2026 ସୁଦ୍ଧା ଓଲିଉଡ ପୁଣିଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବ'
ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟିକ ସିନେମା କରିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଲ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ତାହା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓ କଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏମିତିକି ଫିଲ୍ମ ବନିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ମୁଁ ବି ଭାରି ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି କିଛି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି । ଯାହା ଲୋକହଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ବି କରୁଛି । ମୁଁ ଏହା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଲି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଓ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଓଲିଉଡ ପୁଣିଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବ । ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖୁସି ସହ ଛାତି ଫୁଲାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବୁ ।''
2025 ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ସୁଖ ସହ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ
ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଯୋଡ଼ି (ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି, କୁକିସ ଓ ଜୟଦେବ)ଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ସହ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ମାଆ ହେବ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିଙ୍ଗଜ ତାରକାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ।ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଦେଇଯାଇଛି । ଫେବୃଆରି ୨୭ରେ ଅଭିନୟର ବାଦଶାହା କୁହାଯାଉଥିବା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ରେ ସ୍ଵରର ସାଗର ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଓଡିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ତେଣୁ ଅନେକ ଅପାସୋରା ସ୍ମୃତି ସହ ଏହି ଦୁଇ ଅନନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଥିଲା । ଏବେ ବି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ।
