yearender 2025: ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ହରାଇଛି ରତ୍ନ, ଅଫେରା ରାଇଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିନେ ଷ୍ଟାର୍

୨୦୨୫ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଇଛି, ସେତିକି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହରାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ନିଜ ପ୍ରିୟ କଳାକାରକୁ ହରାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

CELEBRITY DEATHS 2025
CELEBRITY DEATHS 2025 (Photo: IANS/Special arrangement/ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 8:40 PM IST

10 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ବିଦାୟ ନେବ ବର୍ଷ 2025 । ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ନୂଆ ଆଶା ସହ ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ନବବର୍ଷ 2026 । ହେଲେ ଏହି ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତି ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଯେତିକି ସୁଖ ଦେଇଛି ସେତିକି ଲୁହର ବି କାରଣ ବନିଛି । ବିଶେଷ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ... ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ, ଟଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହରାଇଛି ଅନେକ ରତ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ମହାନ କଳାକାର । ଯେଉଁମାନେ ସିନା ଅଫେରା ରାଇଜରେ... ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିର୍ତ୍ତୀରାଜିର ଅନେକ ଛାପ...ଯାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହେବ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଲିଉଡ ଜଗତରେ ଛାଇଥିଲା ଶୋକର ଛାୟା । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଖେଳିଥିଲା ଦୁଃଖର ବାଦଲ । ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଲିଭର ସିରୋସିସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ମେଦାନ୍ତରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତ୍ମାହତ କରିଥିଲା ।


ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଜଡିତ ରହି 135ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଅଭିମାନ'ରୁ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରି ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଦଣ୍ଡୀ ସୀତା, ଜୋରଦାର ମୁଲକ ତାର, ଦେଖ ଖବର ରଖ ନଜର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା, ସେଇ ଝିଅଟି ଓ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଶତାଧିକ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର । ଲଭ, ରୋମାନ୍ସ ହେଉ ଅବା ଆକ୍ସନ, ପରଦା ଉପରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ଉତ୍ତମ । ତାଙ୍କର ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ, ଷ୍ଟାଇଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ । ଏହାସହ 2006ରେ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ଲିଭିଙ୍ଗ ଲିଜେଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର, 2008ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ଫିଟଫାଟ ବାଇସ୍କୋପ ପୁରସ୍କାରରେ ବି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର

ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲାଉଥିବା ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ନଭେମ୍ୱର 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର ।

ଓଲିଉଡକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ପାଇଁ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେବା ସହ ହୋଇଯାଏ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ । ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଓ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲବମରେ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ କରି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ । ସେ ଏପରି ଜଣେ କଳାକାର ଯାହାଙ୍କ ଗୀତରେ ଶ୍ରୋତା ମତୁଆଲା ଥିଲେ । ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ । ତାଙ୍କ ବିଯୋଗକୁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ସେହିପରି ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ରହିଥିଲା । ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । 24 ନଭେମ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 89 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ "ଚୁପ୍କେ ଚୁପ୍କେ" (1975), "ପ୍ରତିଜ୍ଞା" (1975), ଏବଂ "ୟମଲା ପଗଲା ଦିୱାନା" (2011) ଭଳି ଅନେକ କମେଡି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 80 ଏବଂ 90 ଦଶକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହିଟ୍ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ । ଏହି ଦଶକରେ ସେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ । ଏଥିରେ "ପ୍ୟାର କିୟା ତୋ ଡରନା କ୍ୟା", "ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ମେଟ୍ରୋ," "ଜନି ଗଦ୍ଦାର," ଏବଂ "ଅପନେ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2023 ମସିହାରେ, ସେ "ରକି ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶବାନା ଆଜମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କିସ୍ ସିନ୍ ସହ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଏକ୍କିସ୍" 2025 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ମନୋଜ କୁମାର

ବଲିଉଡର ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ମନୋଜ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ଅଭିନେତା ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ଦେଶପ୍ରେମ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ ମନୋଜ । ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1992ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତ କୁମାର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 'ଶହୀଦ', 'ହିମାଳୟ କି ଗଡମେନ୍', 'ପାଥର୍ କେ ସାନମ୍', 'ଉପକାର', 'ନୀଲ କମଲ', 'ପୁରବ ଅର ପଶ୍ଚମ', 'ମେରା ନାମ ଜୋକର', 'ରୋଟି କପଡା ଅର ମାକାନ', 'କ୍ରାନ୍ତି', 'ମୁଝେ ଇନସାଫ ଚାୟିହେ'। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା 'ମଇଦାନ-ଇ-ଜଙ୍ଗ'। ଦେଶାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ।

ଜୁବିନ ଗର୍ଗ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମୀ ଗାୟକ ତଥା ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିଯୋଗକୁ କେହି ବିସ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ । ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।

Zubeen Garg
Zubeen Garg (Photo: IANS)

ଜୁବୀନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା କମ୍ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଢୋଲ, ଗିଟାର ଏବଂ କୀବୋର୍ଡ ଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ । ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୨ରେ ଜୋରହାଟରେ ଜୀବନ ବୋରଠାକୁର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ରକଷ୍ଟାର" ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆସାମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଆସାମୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ତାରକା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପରେ, ଜୁବିନ୍ "ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର" (୨୦୦୬) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚାର୍ଟ-ଟପ୍ ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ "ୟା ଅଲି" ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ଗାୟକ, ସଂଗୀତକାର ଏବଂ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲେ । ୧୯୯୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ "ଅନାମିକା" ତାଙ୍କୁ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଆସାମୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମେତ ୪୦ଟି ଭାଷାରେ ୩୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।

ପଙ୍କଜ ଧୀର

ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ 'ମହାଭାରତ' ଫେମ୍ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ସକାଳ ୧୧:୩୦ ରେ ପଙ୍କଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 68 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

Pankaj Dheer
Pankaj Dheer (Photo: IANS)

ପଙ୍କଜ ଟିଭି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲେ । ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବି.ଆର. ଚୋପ୍ରାଙ୍କ "ମହାଭାରତ" ରେ ଅଭିନୟ କରି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା । ଏହି ଶୋ’ରେ ଅଭିନେତା କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବି ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଟିଭି ଶୋ’ ବ୍ୟତୀତ, ପଙ୍କଜ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଏବଂ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମରାଠା ସମେତ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଶୋ’ର ଅଂଶ ଥିଲେ । ସେ ସୋଲଜର, ବାଦଶାହା ଏବଂ ସଡକ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲେ ।

Govardhan Asrani
Govardhan Asrani (Photo: IANS)

ଅଶରାନୀ

ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଶରାନୀ । 84 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନତିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ନିଜ କମେଡିଆନ ଆକ୍ଟି ଜଲଓ୍ବାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଉଥିଲେ ସେ । ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସିନେମା ଜଗତରେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ । 350ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଶରାନୀ । ପୁନେ ସ୍ଥିତ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେଲେଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (FTII)ରେ ସେ ତାଲିମ ନେବା ପରେ 1960 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । 'ସୋଲେ' ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ସତୀଶ ଶାହା

ଦିଙ୍ଗଜ ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀ ଓ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅକ୍ଟାବର 25ରେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

Satish Shah
Satish Shah (Photo: IANS)

ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୪ରେ ସାଜିଦ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ହମଶକଲ୍ସ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ରାମ କପୁର, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ, ଇଶା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବିପାଶା ବସୁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସତୀଶ ଶାହା 'ଜାନେ ଭୀ ଦ ୟାରୋ' (1983), 'ୟେ ଜୋ ହେ ଜିନ୍ଦେଗୀ' (1984), 'ସାରଭାଇ ଭି ସାରବାଇ' (2004), 'ମେ ହୁ ନା' (2004), 'ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ୍', 'ହମ୍ ସାଥ୍ ସାଥ ହେ', 'କାମ୍ ହୋ ନା' (2003), 'ଶାନ' 2006 ') 2008 ରେ, ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରାନ ସିଂଙ୍କ ସହ କମେଡି ସର୍କସରେ ସହ-ବିଚାରପତି ଥିଲେ । 2015 ରେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

Shefali Jariwala
Shefali Jariwala (Photo: IANS)

ଶେଫାଲୀ ଜରିୱାଲା

'କାଣ୍ଟା ଲଗା' ଗାର୍ଲ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ମଡେଲ ଶେଫାଲୀ ଜରିୱାଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଶେଫାଲୀ ଜରିୱାଲା 'କାଣ୍ଟା ଲଗା' ଗୀତ ପାଇଁ ଲାଇମଲାଇଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିଗ୍‌ ବସ୍‌ ସିଜିନ-13ରେ ମଧ୍ୟ ଶେଫାଲୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶେଫାଲୀ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସତୀଶ ଜରିୱାଲା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୁନିତା ଜରିୱାଲା । ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଅଭିନେତା ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବଲିଉଡକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ।

Mukul Dev
Mukul Dev (Photo: IANS)

ମୁକୁଲ ଦେବ

ମେ 23ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଟିଭି ଅଭିନେତା ମୁକୁଲ ଦେବଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମତ୍ମାହତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି । ମୁକୁଲ ଦେବ 'ସନ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର', ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ 'ଜୟ ହୋ', 'ମୁଜେ ମେରୀ ବିୱି ସେ ବଚାଓ', 'ୟେ ହେ ମୁମ୍ବାଇ ମେରୀ ଜାନ', 'କହି ପ୍ୟାର ନା ହୋ ଯାଏ', 'ଅପନା ସପ୍ନା ମନି ମନି', 'ଲୋକାଣ୍ଡୱାଲାରେ ସୁଟଆଉଟ୍', 'ଡନ୍: ଚେଜ୍ ବେଗନ୍' କୁଟୀର' ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦିବ୍ୟା ଦତ୍ତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 'ଆଣ୍ଟ ଦି ଏଣ୍ଡ' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମୁକୁଲ ଦେବ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ

ନଭେମ୍ୱର 7ରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ ମୁମ୍ବାଇର ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମୃୃତ୍ୟୁ ବେଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟତା ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଜତୀନ ଲଳିତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ।ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ "ଉଲଝନ୍" ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ରାଜେଶ ଖନ୍ନା, ଶଶି କପୁର ଏବଂ ବିନୋଦ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ "ସଙ୍କୋଚ୍", "ହେରା ଫେରି", "ଖାଣ୍ଡାନ୍" ଏବଂ "ଧର୍ମ କାନ୍ତା" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।ଏଥିସହ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଗାୟକ ଭାବରେ “ତୁ ହା ସାଗର ତୁ ହାଇ କିନାରା”, “ପାରଦେସିଆ ତେରେ ଦେଶ ମେନ୍”, “ବେକରାର୍ ଦିଲ୍ ଟୁଟ୍ ଗୟା”, “ବାନ୍ଧୀ ରେ କାହେ ପ୍ରୀତ” ଏବଂ “ସୋମୱାର କୋ ହମ୍ ମାଇଲ୍” ଭଳି ହିଟ୍ ଗାଇଥିଲେ ।

ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମୀର ଖାନ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଶର୍ମନ ଜୋଶୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ' ପ୍ରଫେସର ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଥାନେର ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 91 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆକି ବୁଜିଥିଲେ ।

Achyut Potdar
Achyut Potdar (Photo: IANS)

ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଅଭିନେତା ଥିଲେ । '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', 'ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ' ଏବଂ 'ୟେ ଦିଲ୍ଲାଗୀ' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ 'ୱଗଲେ କି ଦୁନିଆ', 'ମାଝା ହୋଶିଲ ନା', 'ମିସେସ ତେନ୍ଦୁଲକର', 'ଭାରତ କି ଖୋଜ' ଭଳି ଟିଭି ଶୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । 1980 ମସିହାରେ ଆକ୍ରୋଶ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର ଆର ରାଜକୁମାର, ଦବଙ୍ଗ 2, ଭୂତନାତ, ଲଗେ ରହୋ ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ପରିଣୀତା, କୟାମତ, ଦାଗ୍ ଦା ଫାୟାର, ରଙ୍ଗିଲା, ଦିଲୱାଲେ, ଆଶିକ୍ ଆୱାରା ଏବଂ ତେଜାବ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।

Kamini Kaushal
Kamini Kaushal (Photo: IANS)

କାମିନୀ କୌଶଲ

ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମିନୀ କୌଶଲ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । କାମିନୀ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପିଥିଲା ​​ଏବଂ 90 ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ "ନୀଚା ନଗର" ସହିତ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା 1946 କାନ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପାମ୍ ଡି'ଅର୍ ଜିତିଥିବା ଐତିହାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ "ଶହୀଦ", "ନଦିଆ କେ ପାର", "ଶବନମ୍, ଆରଜୁ" ଏବଂ "ବିରାଜ ବହୁ" ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ “ଦୋ ଭୋଇ”, “ଜିଦ୍ଦି”, “ପାରାସ୍”, “ନାମୋନା”, “ଜାନଜାର”, “ଆବ୍ରୋ”, “ବାଡେ ସାର୍କ”, “ଜେଲର,” “ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍” ଏବଂ “ଗୋଡାନ୍” ଭଳି ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ।


ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା

ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା ଏହି ବର୍ଷ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଜସୱିନ୍ଦରଅନେକ କମେଡି ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ 'ଦୁଲ୍ଲା ଭାଟ୍ଟି' ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅନେକ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚକ୍ ଦେ ଫଟ୍ଟେ, ମେଲ୍ କରାଦେ ରବା, କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଜଟ୍ଟା, ଜଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଲିଏଟ୍, ଡ୍ୟାଡି କୁଲ୍ ମୁଣ୍ଡେ ଫୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ।

ହରିଶ ରାୟ

ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'KGF' ରେ 'କାସିମ ଚାଚା' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହରିଶ ରାୟଙ୍କ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ହାରିଗଲେ ଅଭିନେତା । କର୍କଟ ରୋଗର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ । KGF ତିଆରି ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଗଳା କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ।

ହରିଶ ରୟ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ "ଦନ ଦନା ଦନ," "ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ," ଏବଂ "ନାନ୍ନା କାନାସାନା ହୁଭେ" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ KGF ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, କର୍କଟ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ୯୦ ଦଶକରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା "KGF" ସହିତ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ ।

ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟ୍

ସେହିପରି ଡଜୁଲାଇ 19ରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟ୍ । ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । 53 ବର୍ଷିୟ ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟ ବହୁ ଦିନ ଧରି କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢେଇ କରିଆସୁଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ନେଇଥିଲେ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

