Yearender 2025: ଫିଲ୍ମଠୁ ଗୀତର ଥିଲା କ୍ରେଜ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ
2025 ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ରହିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା । ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ.. ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଗୀତ ହୋଇଥିଲା ହିଟ୍ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରିଥିଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ।
Published : December 17, 2025 at 4:20 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 4:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ । ସରିବ 2025 । ଫେରିବ 2026 ନୂଆ ବର୍ଷ । ଯାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ । ତେବେ ଏହି ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025 ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ବିଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1," "ଛାବା," ଏବଂ "ସୈୟାରା" ସମେତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକେ "ଧୁରନ୍ଧର" ପାଇଁ ଦିୱାନା । ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । କେବଳ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଏହାର ଗୀତ ବି କ୍ରେଜ ବଢିଛି । ଗୀତର ହୁକ୍-ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପରେ ଦିୱାନା ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରିଲ୍ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ହୁକ୍-ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାର କ୍ରେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେ ଓଲିଉଡ ହେଉ ଅବା ବଲିଉଡ... ପୂର୍ବରୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଚିରିଂ ଚିରିଂ', ବବି ଦେଓଲଙ୍କ "ଜମାଲ୍ କୁଡୁ", ବିକି କୌଶଲଙ୍କ "ହୁସନ୍ ତେରା ତୌବା ତୌବା" ଏବଂ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ "ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା" ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତର ହୁକ୍-ଅପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିବା ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାରୁ ଜଲସା , ବଲିଉଡ ଗୀତ ଫାସଲା ରୁ ଚିକିରି ଚିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିବା ସହ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ।
ପାତଲ ଘଣ୍ଟା (Patala Ghanta)
- ଫିଲ୍ମ- ରକ୍ତ ଗୋଲାପ
- ଗାୟକ- ଅସୀମା ପଣ୍ଡା
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର
ଏହି ଗୀତଟି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ'ର ଅଟେ । ଏହି ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜ ଓ ହୁକ ଷ୍ଟେପକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୀତରେ ରିଲ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଗୀତକୁ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଗୀଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅଭିଷେକ ଗିରି, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ ନଜର ଆସିବେ । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ପରଦାକୁ ଆସିପାରେ ।
ଜଲସା (Jalsa)
- ଫିଲ୍ମ- ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ
- ଗାୟକ- ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ସାର୍ଥକ
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ'j ଏହି ଗୀତ ହେଉଛି 'ଜଲସା'। ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ତା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ସାର୍ଥକ ଏଥିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଗୀତଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୀତକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫାୟାର ଏବଂ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହା ବଲିଉଡ Vibes ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେରକେରା (Kerkeraa)
- ଫିଲ୍ମ- ଚାରିଧାମ
- ଗାୟକ- ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ପାମେଲା ଜୈନ
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
କେରକେରା ଗୀତଟି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ'ର ଅଟେ । ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଏହାର ଗୀତ ବି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । କେରକେରା ଗୀତଟି ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ପାମେଲା ଜୈନ ଗାଇଛନ୍ତି । ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଅମିତ ନାୟକ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା ଲଗାଇଥିବା ବେଲେ ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଛି ।
ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲି (Dungu Thili)
- ଫିଲ୍ମ- ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ
- ଗାୟକ- କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବଣ୍ଟି ଅନୁଗୁଳିଆ
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଓ କୁକିଜ ସ୍ୱାଇଁ
ଏହି ଗୀତଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'ର ଅଂଶ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗାୟକ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବଣ୍ଟି ଅନୁଗୁଳିଆ ଗାଇଛନ୍ତି । ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଓ କୁକିସ ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା । ଲୋକ ଏଥିରେ ରିଲ୍ କରିଥିଲେ ।
ଲୋକାଲ ମାଧୁରୀ (Local Madhuri)
- ଫିଲ୍ମ- ଡେଲିଭରି ବୟ 2
- ଗାୟକ- ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ଚିରାଗଦୀପ ପଣ୍ଡା
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ଭୂମିକା ଦାଶ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ
'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ 'ଲୋକାଲ ମାଧୁରୀ' । ଏହି ଗୀତକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ଚିରାଗଦୀପ ପଣ୍ଡା ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତକୁ ଅମିତ ନାୟକ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଓଲିଉଡ ନାୟିକା ଭୂମିକା ଦାଶ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଠୁମକା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ପୂଜା ବଜାରରେ ଏହି ଗୀତର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ।
ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ (Odisha Chhuaa)
- ଫିଲ୍ମ- ଡେଲିଭରି ବୟ 2
- ଗାୟକ- ମଣ୍ଟୁ ଛରିଆ
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର
ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2'ର । ଯେଉଁଥିରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗାୟକ ମଣ୍ଟୁ ଛରିଆ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତଟି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଅମିତ ନାୟକ ଏହାକୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାଙ୍ଗ (Bhanga)
- ଫିଲ୍ମ- ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
- ଗାୟକ- ଅର୍ଜୁନ ଅନୁପ, ଗୁଲୁଆ ଓ ପାର୍ଲୁ
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ହରିହର ମହାପାତ୍ର
ଏହି ଗୀତଟି ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଆସିଛି । ଅର୍ଜୁନ ଅନୁପ, ଗୁଲୁଆ ଓ ପାର୍ଲୁ ଏହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି । ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ହରିହର ମହାପାତ୍ର । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସମେତ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁଲ ଦୁଲି (Dul Duli)
- ଫିଲ୍ମ- ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
- ଗାୟକ- ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ
- ଅଭିନୟ- ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ
ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରୁ ଆସିଛି । ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏଥିରେ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ସରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତଟି ଏହାର ବିଟ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଛିରେ ନନୀ (Chi re Nani)
- ଫିଲ୍ମ- ଛିରେ ନନୀ
- ଗାୟକ- RS କୁମାର
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ସୁମନ୍ତ ମାଣି
- ଅଭିନୟ- ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର
ଏହି ଗୀତଟି 'ଛିରେ ନନୀ' ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ । ଭାଇରାଲ ଗୀତ ଛି ରେ ନନୀ ଗୀତକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଆରଏସ କୁମାର ଗାଇଛନ୍ତି । ଗୀତରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଫ4ମ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତକୁ ନୂଆ ଭର୍ସନରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତରେ ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ । ଯାହା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
କାଞ୍ଚି ତୋରାଣୀ (Kanji Torani)
- ଫିଲ୍ମ- ଲଢେଇ
- ଗାୟକ- କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅମିତ ନାୟକ ଓ ଅଶୋକ ପତି
- ଅଭିନୟ- ଲୋହିତାକ୍ଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅଭିଲିପ୍ସା
'ଲଢେଇ' ଫିଲ୍ମର ଏହି ଗୀତ କାଞ୍ଚି ତୋରାଣୀ । ଲୋହିତାକ୍ଷ ଓ ଅଭିଲିପ୍ସା ଏଥିରେ ଠୁମକା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଗାଇଛନ୍ତି । ଏଙି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିନାହିଁ ହେଲେ ଏହାର ଗୀତ ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ।
ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବଲିଉଡ ଗୀତ:
ଫାସଲା (FA9LA)
- ସଂଗୀତ- ଫ୍ଲିପରାଚି
- ଗାୟକ- ଫ୍ଲିପରାଚି
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା
- ଅଭିନୟ- ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା
ପ୍ରଥମେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମରେ 'ରେହମାନ ଡକୈତ' ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ "ଫାସଲା" (FA9LA) ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ଏହି ଗୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଦେଶୀ-ଶୈଳୀର ନୃତ୍ୟ ରହିଛି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ ଲୁକକୁ ଫୋଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ରିଲ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତଟି ଫ୍ଲିପାର୍ଚି (ପ୍ରକୃତ ନାମ: ହୁସାମ୍ ଅସୀମ) ଗାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାହାରିନ୍ ହିପ୍-ହପ୍ କଳାକାର ଯିଏ ଜଣେ ରାପର୍ ମଧ୍ୟ । ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୀତଟି 6 ଜୁନ୍ 2024 ରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୀତ ସହ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଡ୍ଯାନ୍ସ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ପାଇଁ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ । ଆଦିତ୍ୟ ଧର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେପରି ଚାହିଁବେ ନାଚିପାରିବେ । ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋରିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
ଚିକିରି ଚିକିରି (Chikri Chikri)
- ସଂଗୀତ- ଏ.ଆର. ରେହମାନ
- ଗାୟକ- ମୋହିତ ଚୌହାନ
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଜାନି ମାଷ୍ଟର
- ଅଭିନୟ- ରାମ ଚରଣ
ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ପେଡ୍ଡି"ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ RRR ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଫିଲ୍ମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଗୀତ 'ଚିକିରି-ଚିକିରି' ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କବଜା କରିଛି । ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ସହ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପକୁ ସମସ୍ତେ ଫୋଲୋ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜନାବ-ଏ-ଆଲି (Janaab-e-Aali)
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର- ୱାର 2
- ସଙ୍ଗୀତ - ପ୍ରୀତମ୍
- ଗାୟକ - ସଚେତ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ "ସାଜ ଭଟ୍ଟ"
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ବୋସ୍କୋ ମାର୍ଟିସ୍
- ଅଭିନୟ- ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଓ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର
ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର 'ୱାର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୀତ ଥିଲା 'ଜନାବ-ଏ-ଆଲି' । ହ୍ରିତିକ୍ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଏହି ଗୀତରେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୀତରେ ଅନେକ ରିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏହାର ହୁକ୍-ଅପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ନାଚିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ବୋସ୍କୋ ମାର୍ଟିସ୍, ଯିଏ "ମୌଜା ହି ମୌଜା," "ଜରା ଜରା ଟଚ୍ ମି," "ଜୁବି ଡୁବି," "ସେନୋରିଟା," "ଜାଲିମା," "ଜୟ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର," ଏବଂ "ଝୁମେ ଜୋ ପଠାନ" ଭଳି ଗୀତ ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ସ ପାଇଁ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ଦାବିଡି ଦାବିଡି (Dabidi Dabidi)
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର- ଡାକୁ ମହାରାଜ
- ସଙ୍ଗୀତ- ଥମନ ଏସ୍
- ଗାୟକ- ହରିଣୀ ଇଭାତୁରୀ
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଶେଖର ମାଷ୍ଟର
- ଅଭିନୟ- ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଉର୍ବସୀ ରୌତେଲା
ଟଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର 'NBK', ଯାହାଙ୍କୁ ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ 'ଡାକୁ ମହାରାଜ' ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । 'ଦାବିଡି ଦାବିଡି' ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲାଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । 'ଦାବିଡି-ଦାବିଡି'ରେ ତାଙ୍କର ହୁକ୍-ଅପ୍ ମୁଭ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଦାବିଡି-ଦାବିଡି'ରେ ଲୋକମାନେ ହୁକ୍-ଅପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସହଜ ମନେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ NBKର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
ପେହେଲା ତୁ ଦୁଜା ତୁ (Pehla Tu Duja Tu)
- ସଂଗୀତ- ଜାନି
- ଗାୟକ- ବିଶାଲ ମିଶ୍ର
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ଗଣେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
- ଅଭିନୟ- ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ମୃଣାଲ ଠାକୁର
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ ପରଦାରେ ନାଚିବା ଏଡାଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ହୁକ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ସେ ଶରୀରର ଗତି କମ୍ ଏବଂ ମୁହଁ, ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଚାଲଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ହିଟ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ବର୍ଷ, "ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର 2" ଫିଲ୍ମରେ ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗୀତ "ପେହଲା ତୁ" ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ହୁକ୍-ଅପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସହ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ।
ବେସୋସ (Besos)
- ସଙ୍ଗୀତ- ରଜତ ନାଗପାଲ, ଫ୍ରିଭୋଟ- କାର୍ଲ ୱାଇନ
- ଗାୟକ- ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଏବଂ କାର୍ଲ ୱାଇନ
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର- ପୀୟୁଷ ଏବଂ ଶାଜିଆ
- ଅଭିନୟ- ଶିଖର ଧୱନ ଏବଂ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍
"ବେସୋସ୍" ନାମକ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟି ମଇ ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଶିଖର ଧୱନ ଏବଂ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଶିଖର ଧୱନ ଏହି ଗୀତ ସହିତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତଟି ଏହାର ବିଟ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ରେଗେଟନ୍, ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ନୃତ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଜ୍ୟାକଲିନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ପରଫେକ୍ଟ (Perfect)
- ସଂଗୀତ- ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱା, ଗିଲ୍ ମଛାରୀ, ରୋନି ଅଞ୍ଜଳି
- ଗାୟକ: ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱା
- କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍- ୟଶ୍ କଦମ୍
- ଅଭିନୟ- ବରୁଣ ଧୱନ ଓ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର
ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାର ଗାୟକ ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ହିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର "ପରଫେକ୍ଟ" ଗୀତ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୀତଟି ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ "ସନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଲସୀ କୁମାରୀ' ଯେଉଁଥିରେ ତୁଳସୀ କୁମାରୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ବହୁଳ ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତଟି YouTube ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି ।
