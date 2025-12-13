Yearender 2025: 'ତୁ ମୋ ମିତ..', ମନର ମଣିଷ ପାଇଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, ଲେଖିଲେ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ସରି ସରି ଯାଉଛି 2025 । ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ 2026 । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଛି। ପାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାଥୀ । କେଉଁ ତାରକାଙ୍କ ପଡିଛି ହାତଗଣ୍ଠି?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 11:06 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 12:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟ ନେବ 2025 । ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି । ପୁଣି ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ପୁଣି ଫେରୁଛି 2026 । ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ । ଏହିପରି ଏହି ବର୍ଷ(2025) ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ରହିଥିଲା ଏମିତି, ନୂଆ ଆଶା ସହ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି । ପାଇଥିଲେ ନିଜ ମନର ମଣିଷ ଆଉ ବନିଥିଲେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ । ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ଅନେକ ତାରକା ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁକିଜ ସ୍ୱାଇଁ ଠାରୁ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନା ଖାନ, ଟଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିବାରଙ୍କ ସହମତିରେ ଧୁମଧାମରେ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ...
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି-ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହା ଅନୁଭବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ଜାଗୃତିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୮, ୨୦୧୪ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶି ଦିନ ତିଷ୍ଠିଲା ନାହିଁ । ଉଭୟ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଜଣେ ସାମ୍ୱାଦିକା, ଲେଖକ, କବି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜାଗୃତି 2019 ମସିହାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା । ଜାଗୃତି ଲୋକସଭା ଟିଭିରେ ଉପସ୍ଥାପିକା ଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । ଏହା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
କୁକିଜ-ଜୟଦେବ
ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ତାରକା କୁକିଜ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅଭିନେତା ଜୟଦେବ । ଜାନୁଆରୀ 27 କୁକିଜ-ଜୟଦେବଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଏହାର 26 ଦିନ ପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁକିଜ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ସିରିଏଲ ଓ ଆଲବମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜୟଦେବ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଲବଂରେ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୁକିଜଙ୍କୁ 7 ମାସ ଧରି ଡେଟିଂ କରିଆସୁଥିଲେ ଜୟଦେବ ।'କୁଞ୍ଚମରା ଶାଢ଼ୀ' ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୀତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସାଥିରେ କାମ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ପରେ ତାପରେ ଡେଟିଂ । ଏହା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି । କୁକିଜ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଜୟଦେବ ଉଭୟ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଲବମରୁ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡିକୁ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଉଭୟ ରିଲ ନୁହଁ ରିଅଲରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୁମନ
ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଲିଉଡର ଆଉ ଏକ କପଲ ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସପଲିନ ମିଶ୍ର ବି ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ୱର 27ରେ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅନେକ ସିରିଏଲ ଓ ଆଲବମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡେଟିଂ ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ-ରାଜ
'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ୱର 1 ଗୁପ୍ତ ବିବାହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ । କୋଏମ୍ବାତୁରର ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍' ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ରାଜ । ଏହା ପରେ, ଦୁହେଁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏଥିସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସାମନ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ନାଗାଙ୍କୁ ଓ ରାଜ ଶ୍ୟାମଳିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ହିନା ଖାନ
ଜୁନ 5, 2025ରେ ରକି ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହିନା ଖାନ । ରକି ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଜୟନ୍ତ ଜୟସୱାଲ, ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ଅନେକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ହିନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥିଲେ । ହିନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ 'ୟେ ରିସ୍ତ କ୍ୟା କେହଲାତା ହେ' ସେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହିନା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସମୟ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଦମ୍ପତି 2017ରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।
'ୟେ ରିସ୍ତା କ୍ୟା କେହଲତା ହେ' ରେ ଅକ୍ଷରାଙ୍କ ଭୂମିକା ସହ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଘରେ ଘରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହିନା । ଏଥିସହ ସେ 'କସୋଟି ଜିନ୍ଦଗି କି ୨'ର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟିକା କୋମୋଲିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଶୋ' ଛାଡିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି' ସିଜନ୍ 8 ଏବଂ 'ବିଗ୍ ବସ୍ 11' ପରି ଟେଲିଭିଜନ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଲବମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଅରମାନ ମଲିକ
ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷର ଡେଟିଂ ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଅରମାନ ମଲିକ ଜାନୁଆରୀ 2, 2025ରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶନା ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଅରମାନ ତେଲୁଗୁ, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, କନ୍ନଡ଼, ମରାଠୀ, ତାମିଲ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ ଭଳି ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଜଣେ ସଫଳ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅର୍ମାନଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶନା ଶ୍ରଫ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ବ୍ଲଗର ଏବଂ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ଯ । ଆଶନାଙ୍କୁ ଭାରତରେ କସ୍ମୋପୋଲିଟନ ଲଗ୍ଜରୀ ଫ୍ୟାଶନ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2023 ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଦର ଜୈନ
ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରାଜ କପୁରଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ଅଭିନେତା ଆଦର ଜୈନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଲେଖା ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କପୁର ପରିବାର - କରିନା କପୁର, କରିସ୍ମା କପୁର, ରଣବୀର କପୁର, ନୀତୁ କପୁର, ରିଦ୍ଧିମା ସାହାଣୀ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ଜୟା ବଚ୍ଚନ, ଗୌରୀ ଖାନ, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ଆଇକନ୍ ରେଖା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ସାରା ଖାନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ 4 ଫେମ୍ ସାରା ଖାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ରିସ ପାଠକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ପାରମ୍ପିରକ ନୀତିରେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ, 2025ରେ ସାରା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଅଲି ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କୁ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋ’ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସାରା ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ, ସାରା ପୁନଃ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ଏବଂ କ୍ରିସ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଉଭୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରିସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ଲାହିରୀଙ୍କ ପୁଅ, ଯିଏ ହୁଏତ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1980 ଦଶକର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ' ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ଜାୟରା ୱାସିମ
ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଦଙ୍ଗଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା ୱାସିମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଜାୟରା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସିନେମା ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 30 ଜୁନ୍ 2019ରେ ଜାଇରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଜାୟରା ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ବିବାହ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଶ୍ଳେଷା ସାୱନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ବସୱାନା
ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ଳେଷା ସାୱନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ବସୱାନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ୱର 24ରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । 23 ବର୍ଷ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି । ଅଶ୍ଳେଷା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ 'କ୍ୟୁଙ୍କି ଶାଶ ଭି କଭି ବହୁ ଥି' ସେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅଶ୍ଳେଷା ତୀଶା ମେହତା ବିରାନି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପ ସାହିଲ ବିରାନି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଶୋ’ରେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁହେଁ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କ ଘର ସେଟ୍ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗଭୀର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦମ୍ପତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ