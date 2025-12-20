ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: ବକ୍ସ ଅଫିସ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କରିଥିଲା ରାଜ୍, ସାଜିଥିଲା ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର

2025 ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ଆକ୍ସନରୁ କମେଡି.. ଅନେକ ଓଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ନା କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବରଂ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରି ସାଜିଥିଲା ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ।

HIGHEST GROSSING MOVIES IN 2025
ବକ୍ସ ଅଫିସ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କରିଥିଲା ରାଜ୍, ସାଜିଥିଲା ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର (Etv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 8:34 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ 2026 । ସରିବ 2025 । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ଅନେକଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ । ସେ ବଲିଉଡ ହେଉ ଅବା ଓଲିଉଡ... ଏହି ବର୍ଷ ଆକ୍ସନ, ରୋମାନ୍ସ, କମେଡି, ଥ୍ରୀଲର ଏବଂ ସସପେନ୍ସ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରଶଂସକ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ବିନା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । 2025 ବିଦାୟୀ ବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ ଏପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯାହା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିିଥିଲା ।

ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ', ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଚାରିଧାମ', ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ 'ଅନନ୍ତା', ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଧାରା ବଦଳାଇଛି । ଯାହା କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହଁ ବରଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ।

ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ

ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁନ 12 (ରଜ) ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମ 50ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ଥିଏଟରରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲା । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା । ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ୫ ଏବଂ ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ହରର୍-ଥ୍ରିଲର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମ ମୋଟ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ (20.1)କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ ନିବେଦିତ ତଥା ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'। ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଓ ଅପରାଜିତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରିମେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବଲିଉଡ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏହାର ରିମେକ କରିବେ । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।

ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ:

ଧୁରନ୍ଧର

ଡିସେମ୍ୱର 5ରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର' ସହ ପରଦାକୁ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଦିନ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଆସୁଛି । ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବି ଥିଏଟରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦମଦାର କଲେକ୍ସନ ସହ ଫିଲ୍ମ ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଆଉ ବନିଛି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ମଦ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 15 ତମ ଦିନରେ 500 କୋଟି ପାର୍ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି । 15 ଦିନରେ ଭାରତରେ ମୋଟ 503.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ 710.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିଛି । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ସୈୟାରା

ମୋହିତ ସୁରିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ "ସୈୟାରା" ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ । ଅହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନିତା ପାଡ୍ଡା ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ମାତ୍ର 50 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ 575.8 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସୈୟାରା ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ 337.07 କୋଟି । ସୈୟାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର। ଏହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ "ସୈୟାରା" ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । "ସୈୟାରା" ଗୀତଟି 500 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି ।

ଛାବା

୨୦୨୫ ମସିହାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ବିକି କୌଶଲ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ "ଛାବା", ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୫୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । 'ଛାବା'ର ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ୬୦୪.୧ କୋଟି କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୮୦୮.୭ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଜିର ପିଢ଼ିକୁ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସାହସିକତାର କାହାଣୀ ଦେଖାଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସିନେମା ହଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୀରତ୍ୱରେ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ୱାର 2

୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, 'ୱାର୍ ୨' ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲା । ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର୍ ଏନଟିଆରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୱାର୍ ୨ ର ବଜେଟ୍ ୩୫୦ କୋଟି ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୪୦.୫ କୋଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାତ୍ର ୪୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ୱାର୍ 2 2025ର ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ।

ଟଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ:

କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1

ଚଳିତ ଦୀପାବଳି (ଅକ୍ଟୋବର 2) ରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଫିଲ୍ମ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି । 130 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ଭାରତରେ 622.5 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 853.4 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଟ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ଜନ କରିଛି ।

କୁଲି

"କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ପରେ ସାଉଥ ସିନେମାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯଦି ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ "କୁଲି" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ବଜେଟ୍ 350 କୋଟି ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ 260.3 କୋଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 516.7 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, "କୁଲି" ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ଘରୋଇ ଆୟରେ "କୁଲି" କୁ ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜେଲର୍ (2023) ପରେ, ରଜନୀକାନ୍ତ "କୁଲି" ସହିତ ନୂତନ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହାରାହାରି ରେଟିଂ ପାଇଛି ।

ମହାବତାର ନରସିଂହା

'ମହାବତାର ନରସିଂହା' 2025 ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ନିର୍ମାତା ହୋମ୍ବଲେ ଫିଲ୍ମସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ୨୪୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିଲା । ଅଶ୍ୱିନ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ଧୱନ, କୁଶଲ ଦେଶାଇ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଶାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ, ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଯାହା ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ମହାବତାର ନରସିଂହା 25 ଜୁଲାଇ 2025 ରେ 3D ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । SACNILC ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 248.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 323.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।

ଏଲ 2 ଏମ୍ପପୁରାନ

ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "L2: Empuraan" ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରମୋସନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଗଲା । ଏହା ସହିତ, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

ଲୋକା ଚାପ୍ଟର 1

କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସୁପରହିରୋ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ "ଲୋକା: ଚାପ୍ଟର 1 - ଚନ୍ଦ୍ରା" ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 300 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଡୋମିନିକ୍ ଅରୁଣଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ 30 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

