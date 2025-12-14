Yearender 2025: କାହାର ରାଜକୁମାର ତ କାହାର ରାଜକୁମାରୀ, ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି ବନିଲେ ପିତାମାତା
ଆସୁଛି 2026, ସରିଯିବ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ 2025 । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଛି ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର । ସେମାନେ ବନିଛନ୍ତି ପିତାମାତା । ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି ।
Published : December 14, 2025 at 11:01 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ହାତ ଗଣତି କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେବ 2025 । ଆସିବ ନୂଆ ବର୍ଷ 2026 । ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇଛି । ସାଦାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । କାହାକୁ ମିଳିଛି ଜୀବନସାଥୀ ତ ଆଉ କିଏ ବନିଛି ପିତାମାତା । ଏହି ବର୍ଷ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା 2025ରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଆରା ଆଡଭାନୀ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ଓ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ମଧ୍ୟ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ 2025ରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ପିତାମାତାଙ୍କ ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ-ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ
14 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ଓଲିଉଡ ଦମ୍ପତି ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଉଭୟ ବର୍ଷେ ପରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱରିତ ରଖିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ । ତମନ୍ନା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 2024 ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସମାରୋହରେ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ହାତକୁ ଦି' ହାତ ହୋଇଥିଲେ । ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ତମନ୍ନା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଯିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ନିର୍ମାତା ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ-ପଲ୍ଲବୀ
ଚଳିତ ବର୍ଷ (2025)ରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିବା ବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ । ପଲ୍ଲବୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ । ଉଭୟ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ଜିନା ସାମଲ-ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ ଓ ଅଭିନେତା ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଜୁନ 1ରେ ଦମ୍ପତି ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିନା ସାମଲ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଝିଅର ନାଁ ତ୍ରିଶିକା ରଖିଛନ୍ତି । ଜିନା ସାମଲ ଓ ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2017ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ କି, 2017 ମସିହାରେ ଏକ ଟିଭି ଶୋ' 'ଜିନାର ଜୀବନସାଥୀ' ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଚୟନ ହେବେ ଜିନା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ଥିଲା । ଏହି ଶୋ'ରେ ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଜିନା ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବିବାହର 8 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପତ୍ନୀ ଇପ୍ସିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ବିବାହର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ଫେବୃଆରୀ 18, 2025ରେ 7ମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଉଭୟଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ''୭ ବର୍ଷ, ଅଗଣିତ ସ୍ମୃତି, ଏବଂ ଜୀବନସାରା ବିତାନ୍ତୁ । କଲେଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନସାଥୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଇପ୍ସିତା ଶୁଭ ବାର୍ଷିକୀ ।'' ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ବାପାମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ Software ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
କିଆରା ଆଡଭାନୀ-ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 16ରେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଜନ୍ମର 4 ମାସ ପରେ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ରାଜକୁମାରୀ ନାଁ ସରାୟହା ମଲହୋତ୍ରା ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜୟସଲମେରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିଆରା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ । ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା-ରାଘବ ଚଢା
ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢା 2023 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିଣୀତି ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜକୁମାରର ନାଁ ନୀର ରଖିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ମେ ୧୩, ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୩ରେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଆପ୍ ନେତା ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିକି କୌଶଲ-କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ
ନଭେମ୍ୱର 7ରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ବିକି କୌଶଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କ୍ୟାଫ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା । ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ବିକି-କ୍ୟାଟ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ରାଜକୁମାର ରାଓ-ପାତ୍ରଲେଖା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପାତ୍ରଲେଖା । ଜୁଲାଇ 9ରେ ଉଭୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । 4ର୍ଥ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ୱର 15ରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । 2021ରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ କୁନି ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଘରେ ଡବଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା । ୧୧ ବର୍ଷ ଡେଟିଂ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି ।
ଆଥିଆ ଶେଟ୍ଟୀ-କେ,ଏଲ ରାହୁଲ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରେ, କେଏଲ ଏବଂ ଆଥିୟା ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ଝିଅର ନାଁ ଇଭାରା (Evaarah) ରଖିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଏବଂ ଆଥିୟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ, ଦୁହେଁ 2023 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଆଥିୟାର ବାପା ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଲାସ୍ଥିତ ଫାର୍ମହାଉସରେ ହୋଇଥିଲା ।
ସାଗରିକା-ଜାହିର ଖାନ
୧୬ ଏପ୍ରିଲରେ 'ଚକ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଗରିକା ଘାଟଗେ ଓ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜାହିର ଖାନ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ସାଗରିକା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜକୁମାର ନାଁ ଫତେହ ସିଂହ ଖାନ ରକିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ଜାହିର ଖାନ ଏବଂ ସାଗରିକା ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଶିତା ଦତ୍ତା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଲିଉଡ ତାରକା ଇଶିତା ଦତ୍ତା ଓ ଭାଟସାଲ ସେଠଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁନି ଅତିଥି । ଜୁନ 10ରେ ଉଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଜଣେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଇଶିତା ଦତ୍ତା ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଶିତା ଏବଂ ଭାଟସାଲ ନଭେମ୍ବର 2017ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ପ୍ରାୟ ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହେଁ 19 ଜୁଲାଇ 2023ରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଶିତା ପୁଣି ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଲିଆନା ଡି'କ୍ରୁଜ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲିଆନା ଡି'କ୍ରୁଜ୍ ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୭ ଜୁନ ରାତିରେ ଇଲିଆନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ୧୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କିନୁ ମାଇକେଲ୍ ଡୋନାଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି । ଇଲିଆନା ୧୩ ମଇ ୨୦୨୩ ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପ୍ରେମିକ ମାଇକେଲ ଡୋଲାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୧, ୨୦୨୩ରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅରବାଜ-ଶୌରା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅରବାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୌରା ଖାନ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । 2023 ଡିସେମ୍ୱରରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅରବଜା ଓ ଶୌରା ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୌରା ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅରହାନ ଖାନ ଅଛନ୍ତି । 19 ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି 2017 ରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ । ଏହା ପରେ ଅରବାଜ ଶୌରାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । 2023 ରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଶୌରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ସନା ଖାନ
ପୂର୍ବତନ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନା ଖାନ ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ, ସୟଦ ହାସନ ଜମିଲ୍ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ସନା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ