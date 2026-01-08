ETV Bharat / entertainment

ଏହି କାରଣରୁ 'ଫ୍ୟାନ୍ସ ମିଟ୍' ବାତିଲ କଲେ ୟଶ, କହିଲେ 'ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା..'

ଆଜି 40 ବର୍ୟଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ୟଶ । ଏହି ସମୟରେ ସେ 'ଫ୍ୟାନ୍ସ ମିଟ' ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲେ କାରଣ ।

YASH BIRTHDAY
YASH BIRTHDAY (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟାର ୟଶ ଆଜି (ଜାନୁଆରୀ 8)ରେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୟଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ୟଶ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବଦଳି ଯାଇଛି । ସେ ଏଥର ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କାହିଁକି ସେନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

YASH POST
YASH POST (INSTAGRAM)

ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମିଟ୍ ବାତିଲ କରି, ୟଶ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ସତରେ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛ । ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାର ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଶେଷ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ତେଣୁ, ମୁଁ ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମକୁ ଭେଟିପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏଥର ଏହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଭେଟିବୁ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛାକୁ ମନେ ରଖିବି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଟକ୍ସିକ' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ; ୟଶଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିପାରେ ଟିଜର, ନିର୍ମାତା ଦେଲେ ହିଣ୍ଟ୍

ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ, ୟଶଙ୍କ 40ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍ସିକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସକାଳ 10:10 ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲିଠାରୁ ଦର୍ଶକ ଟକ୍ସିକର ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍ସିକର କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ନୟନତାରା, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି । ଏବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଜି ସକାଳ 10:10 ରେ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଟକ୍ସିକ ଫିଲ୍ମର ୟଶଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାସିଂ ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

YASH
YASH SKIPS FAN MEET
TOXIC
ୟଶଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ
YASH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.