'ରାମାୟଣ'ରେ ପରିବାରର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ରାବଣ ଭୂମିକା ? ୟଶ୍ଙ୍କ ଖୁଲାସା
ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ୟଶ୍ କାହିଁକି ରାମାୟଣରେ ରାବଣ ଭୂମିକା ବାଛିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି ଖୁଲାସା ।କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚରିତ୍ରର ମୁକୁଟ କିପରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 4:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୋଟ ୧୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ 'ବିହାଇଣ୍ଡ-ଦ-ସିନ୍' (ପରଦା ପଛର ଦୃଶ୍ୟ) ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦଳ 'ରାବଣ' ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଭିନେତା ୟଶ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ନେଇ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ୟଶଙ୍କ ପାଇଁ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ସହଜ ନଥିଲା । ରାମାୟଣରେ ରାବଣ ଚରିତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ଘୃଣିତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ତଥାପି, ୟଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ଜଣେ ତାରକା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତୁଳନାରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଭିଡିଓରେ ୟଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାରର କେହି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏପରି ପଚାରି ନଥିଲେ ଯେ, 'ତୁମେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ କାହିଁକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?'" ସେ ଏହି ଆଶଙ୍କା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ୟଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ—ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଚରିତ୍ର କରୁଛ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସେହି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"
ତଥାପି, ଏହି ଅଭିନେତା ସେହି ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଏହିପରି ହିଁ ହେବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ରାମାୟଣଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଚରିତ୍ରର ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରଦା ଉପରକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖଳନାୟକ ନୁହଁନ୍ତି । ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟ ସଦୃଶ, ତେବେ ରାବଣ ହେଉଛନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କ ସଦୃଶ; ଆଉ ମନ ଓ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥାଏ ।" ଅଭିନେତା ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସେ କିପରି ସେହି ଚରିତ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ୟଶ କହିଛନ୍ତି, "ଯେମିତି ମୁଁ ସେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି... ଜାଣିନି, ସେହି ମୁକୁଟରେ କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ, ତାହା ପିନ୍ଧିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ରାବଣ ।"
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନିତେଶ ତିୱାରୀ ଏବଂ ସହ-କଳାକାର ରଣବୀର କପୁର ମଧ୍ୟ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପରଦାରେ ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ଦମଦାର ହୋଇଥିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟଶ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଜଟିଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
'ରାମାୟଣ'ରେ ସହ-ନିର୍ମାତା ହେବା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା ନେଇ ୟଶଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ, ୟଶ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ 'ମନଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ' ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜଣେ ସହ-ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ - ଉଭୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଟକ୍ସିକ୍' ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ - ଉଭୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ତେବେ, ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଶେଷ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମାତ୍ର ୩୨୦ ରୁ ୩୪୧.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେହି ବର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କନ୍ନଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ।
'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ୟଶ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଏହାର ସହ-ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ, ଏଥର ସେ ଏପରି ଏକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧରଣର ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ତା’ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ତେଣୁ, ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜଣେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ନିର୍ମାତା - ଉଭୟ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖିଲେ, ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ,
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୱାନ୍' (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ'ର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାନ୍ତର । ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର ଟିମରେ କୈକେୟୀ ଭୂମିକାରେ ଲାରା ଦତ୍ତା, ମନ୍ଥରା ଭୂମିକାରେ ଶିବା ଚଢ଼ା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭୂମିକାରେ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ଶୋଭନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବରଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ ଏବଂ ହାନ୍ସ ଜିମର୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ DNEG ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।