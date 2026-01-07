'ଟକ୍ସିକ' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ; ୟଶଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିପାରେ ଟିଜର, ନିର୍ମାତା ଦେଲେ ହିଣ୍ଟ୍
ଆସନ୍ତାକାଲି ୟଶଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ସକାଳ 10:10 ରେ 'ଟକ୍ସିକ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନିର୍ମାତା ଦେଲେ ହିଣ୍ଟ୍ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରକିଂ ଷ୍ଟାର ୟଶ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଜାନୁଆରୀ 8 ରେ ତାଙ୍କର 40ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ । ୟଶ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଟକ୍ସିକ" ରୂପରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଟକ୍ସିକ"ର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସିନ୍ ମିଳିବ । "ଟକ୍ସିକ"ର ଟିଜର କିମ୍ବା ଟ୍ରେଲର ଆସନ୍ତାକାଲି ରିଲିଜ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟକ୍ସିକର ୟଶଙ୍କ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ "ଟକ୍ସିକ"ର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୟଶଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ କ୍ରିଶ୍ ଲୁକ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି । ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟରେ, ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ୟଶଙ୍କ ସାହସିକ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ୟଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବେ । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସହ ନିର୍ମାତାମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି, "ଆସନ୍ତାକାଲି, ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ, ସକାଳ 10:10 ରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ।" ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । କ୍ୟାପସନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, "ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇନ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
"ଟକ୍ସିକ" ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ ପ୍ରଯୋଜକ। KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରବି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ହେବା ପରେ ଏହା କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ତାରା ସୁତାରିଆ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ଏବଂ ସୁଦେବ ନାୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବେ । ଫିଲ୍ମଟି 6 ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଇଂରାଜୀ, କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
"ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ" ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ୟଶଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମଟି ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଗତ ମାସ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଚାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ୍ କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ଲୋକମାନେ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨'କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ୟଶ 4 ବର୍ଷ ପରେ 'ଟକ୍ସିକ' ସହିତ ଥିଏଟରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
